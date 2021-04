Il makeup di Giulia De Lellis che sa di primavera: come ripeterlo per essere super glam!

Il makeup di Giulia De Lellis che sa di primavera firmato Daniele Lorusso. Ecco come riproporlo passo dopo passo.

La primavera è arrivata e anche l’amatissima Giulia De Lellis ha voluto vestire questa stagione sfoggiando un makeup coloratissimo e super glam eseguito su di lei dal bravissimo e amatissimo Daniele Lorusso, il makeup artist conosciuto come Mr Daniel Makeup.

Un look senza dubbio di grande effetto ma che potrà essere riproposto in chiave più semplice, magari lasciandosi ispirare dalla coloratissima palette di colori utilizzata e dalle sfumature che si fondono perfettamente tra loro e con l’incarnato di Giulia.

Colori perfetti per le ragazze dai colori mediterranei, che mettono in risalto l’iride dal colore intenso di Giulia De Lellis che nella sua semplicità appare sempre femminile e con quel vezzo di originalità.

Come riproporre il makeup di Giulia De Lellis firmato Daniele Lorusso passo dopo passo!

Daniele Lorusso, il makeup artist più amato dalle donne dello spettacolo e dalle influencer italiane ha creato per Giulia De Lellis un makeup occhi coloratissimo che enfatizza meravigliosamente la bellezza dei suoi occhi rendendoli davvero magnetici.

Una palette di colori fluo e intensi che il truccatore utilizza in una formulazione semi liquida ma che potrà essere utilizzata anche con colori in polvere pressata, regalerà però un effetto più soft.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M R D A N I E L (@mrdanielmakeup)

Il makeup occhi

Per ricreare il look di Giulia De Lellis, si utilizzeranno ombretti coloratissimi ed in particolare:

giallo

azzurro

rosa

viola

verde ottanio

Il segreto di questo makeup sta senza alcun dubbio nella maestria di Daniele Lorusso nello scegliere delle tonalità di ombretto assolutamente glam e di fonderle tra loro in modo sinuoso.

Per ricreare qualcosa di simile, dopo aver scelto gli ombretti si potrà procedere applicando dei piccoli tocchi di colore dall’angolo interno dell’occhio fino a quello esterno, sfumandoli poi tra loro con un pennello da brushing.

L’angolo esterno dell’occhio dovrà essere sfumato verso l’alto creando una sorta di ‘V’, ecco come crearla in modo semplice e perfetto! Con gli stessi colori, l’angolo esterno è stato messo in risalto da una codina creata con un pennello angolato.

L’azzurro sfumato sulla rima palpebrale inferiore donerà allo sguardo profondità e dolcezza come il mascara nero che dividerà e regalerà un effetto super allungante alle ciglia sia quelle superiori che inferiori. Le sopracciglia, perfettamente pettinate verso l’alto come richiede la tendenza del momento.

Il makeup viso e labbra

L’incarnato di Giulia è sicuramente reso perfetto dall’applicazione di un fondo che regala compattezza e luminosità. Il blush, un prodotto insostituibile per mettere in risalto le gote in modo romantico. Le labbra meravigliosamente nude, bilanciano il makeup occhi così particolare e colorato! Giulia De Lellis ha regalato personalmente alle sue followers un video tutorial dove spiega come ricreare il suo trucco da giorno!