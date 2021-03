Come creare la sfumatura a ‘V’ nell’angolo esterno dell’occhio. I consigli e i piccoli segreti per realizzarla in modo semplice, veloce e perfetto.

Una delle tipologie di sfumatura più amato e più ricercato da tutte le donne è quella a ‘V’ nell’angolo esterno dell’occhio, questo perché di grande effetto e in grado di regalare uno sguardo felino in pochissimi tocchi di colore.

Sono diverse però le difficoltà in cui ci si imbatte quando, pennello in mano, si prova a riproporre questa tipologia di sfumatura su se stessi, l’effetto ottenuto infatti, si rivela sempre diverso dall’originale e ci si ritrova con dischetti e struccante ad eliminare ogni traccia di ombretto. Scopri come struccare mascara e eyeliner waterproof senza stressare gli occhi.

Scopriamo quali sono i consigli e i segreti per creare una sfumatura a ‘V’ perfetta che regali magnetismo allo sguardo in pochi e semplici gesti e sfumature di colore.

Come creare la sfumatura a ‘V’ in modo perfetto: i consigli di Giulia Bencich e le immagini più belle

La makup artist Giulia Bencich ha voluto realizzare un video tutorial su come creare la sfumatura a ‘V’, dei consigli molto pratici ed esaustivi che spiegano alla perfezione come creare questo tipo di sfumatura in modo semplice, veloce e perfetto.

Quello che vi servirà per eseguire il makeup saranno davvero pochissimi strumenti:

pennelli occhi da sfumatura

ombretto di colore medio (di transizione)

ombretto di colore più intenso (per la definizione)

cipria in polvere

Il segreto fondamentale per eseguire una sfumatura a ‘V’ sta sicuramente nel movimento che si esegue con i pennelli ed il consiglio principale è quello di creare una sorta di ‘barriera’ all’angolo esterno dell’occhio che limiti la sfumatura lasciandola svettare verso l’alto in modo naturale.

Questo tipo di sfumatura sta alla base di moltissimi makeup look, è sicuramente il più amato e quello in grado di donare allo sguardo magnetismo e profondità. Scoprirete che i consigli della makeup artist sono davvero alla portata di tutti e che esercitandosi un pochino, diventerà semplice realizzare un makeup degno di un professionista.

Come creare la sfumatura a ‘V’ i consigli in un video tutorial di Giulia Bencich

Vi basterà seguire tutte le indicazioni ed i consigli della makeup artist per riuscire a realizzare una sfumatura a ‘V’ perfetta!

Le più belle immagini di sfumature a ‘V’ rubate alla bacheche di Pinterest

Alcune delle immagini più belle ed interessanti di makeup dove la sfumatura a ‘V’ si rivela la tecnica fondamentale. Scopri le tendenze makeup per la primavera estate 2021 da non perdere assolutamente!