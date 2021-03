Struccare il mascara e l’eye liner waterproof senza stressare occhi e ciglia

Il segreto per struccare mascara e eyeliner watwrproof senza strappare le ciglia e stressare gli occhi. I prodotti giusti per struccare gli occhi in modo semplice ed economico.

Il trucco occhi è un vezzo al quale nessuna donna rinuncia, fosse anche soltanto una linea di matita nera con il mascara. Le ultime tendenze makeup poi vedono protagonista tra i prodotti di makeup l’eyeliner che torna nel beauty femminile non solo nella classica versione nera ma anche in tanti colori dalle tinte brillanti che, come nella moda in generale, ci riporta indietro allo stile anni ’80.

Con la bella stagione e l’arrivo del caldo verrà naturale scegliere dei prodotti waterproof per il makeup occhi, prodotti che resistano al sudore e verso l’estate anche ad un tuffo in mare o in piscina. I prodotti waterproof si presentano decisamente tenaci e difficoltosi da rimuovere. Esiste però un segreto che molti makeup artist utilizzano per riuscire ad eliminare questi prodotti con facilità e senza stressare l’occhio.

Come eliminare il trucco occhi: i migliori prodotti

Eliminare il trucco occhi è un’operazione che andrebbe fatta ogni sera e in modo rigoroso questo perché i residui di makeup a contatto con la pelle ed in special modo con gli occhi, potrebbero dare origine ad infezioni batteriche e provocare anche la caduta delle ciglia. Ecco perché non dovresti mai dormire senza struccarti.

Per struccarsi in modo perfetto si dovrebbero utilizzare prodotti specifici, i migliori sono gli struccanti bifasici, formulati con una parte acquosa e una oleosa che prima dell’utilizzo vengono miscelati insieme attraverso lo scuotimento. Le molecole grasse dell’olio si attaccheranno letteralmente alle molecole dei prodotti di makeup portandone via ogni residuo, basterà imbibire uno o più dischetti di cotone con lo struccante.

In mancanza di uno struccante bifasico, si potrà creare un prodotto fai da te utilizzando qualsiasi olio vegetale, ecco una ricetta per preparare uno struccante bifasico davvero eccezionale.

Il segreto dei makeup artist per struccare eyeliner e mascara waterproof senza stressare gli occhi

Il piccolo segreto che molti makeup artist utilizzano per poter struccare gli occhi con estrema facilità anche dai prodotti resistenti all’acqua, non sta nel tipo di prodotto ma nell’applicazione degli stessi.

Invece di applicare il prodotto waterproof direttamente sulla pelle o sulle ciglia, essi applicano prima un eye liner ed un mascara normali, sigillandoli poi con una seconda applicazione, con i prodotti waterproof.

L‘incredibile risultato sarà un trucco a lunga tenuta ma che scivolerà via facilmente quando si passerà ad eliminarli con lo struccante perché ad essere a contatto con rima palpebrale e ciglia non saranno i prodotti waterproof.