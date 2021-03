Con questo scrub di riciclo avrete piedi perfetti per indossare i primi sandali!

Uno scrub per i piedi che si potrà preparare in casa riciclando degli ingredienti naturali e che utilizziamo tutti i giorni. Un prodotto che renderà i piedi idratati, lisci e vellutati.

La primavera è arrivata e nonostante le temperature siano ancora rigide, come ogni anno il sole arriverà all’improvviso a scaldare la nostra pelle e i nostri cuori e ci ritroveremo a dover fare almeno un cambio di stagione parziale per alleggerire il nostro abbigliamento e far fronte alle belle giornate.

I piedi saranno i primi ad essere scoperti e per la prova sandalo il consiglio è quello di averli impeccabili, lisci, morbidi, vellutati e con una pedicure perfetta con o senza lo smalto. Scopriamo come preparare un trattamento esfoliante per i piedi con ingredienti naturali, di riciclo e super economici che renderanno i vostri piedi impeccabili e pronti per indossare un paio di bellissimi sandali.

Lo scrub piedi fai da te preparato con i fondi di caffè

I fondi di caffè non dovrebbero mai essere gettati via, possono infatti avere una seconda vita, soprattutto nel campo dei trattamenti estetici fai da te in particolare quelli per la cura dell’epidermide e in questo caso specifico, un prodotto in grado di eliminare lo strato di cellule morte, rendere lisci e morbidi i piedi soprattutto in zone secche come la pianta del piede ed il tallone.

Con i fondi di caffè si potrà preparare uno scrub da utilizzare nel momento della pedicure che regalerà delle prestazioni straordinarie e che diventerà una piacevole abitudine con cui coccolarsi.

Come preparare uno scrub per i piedi con i fondi di caffè

Lo scrub è un prodotto fondamentale per la cura dei piedi, soprattutto quelli che tendono a sviluppare parti molto secche, calli e duroni che riceveranno grande giovamento da questo tipo di trattamento.

Nonostante in commercio esistano moltissimi scrub indicati per il trattamento dei piedi, questo eccezionale trattamento di bellezza si potrà preparare in casa utilizzando i fondi di caffè assieme a qualche altro ingrediente naturale alla portata di tutti.

Come preparare lo scrub piedi con i fondi di caffè

Per preparare la quantità di scrub necessaria al trattamento di entrambi i piedi, avrete bisogno di:

5 cucchiai di fondi di caffè

2 cucchiaini di sale fino da cucina

10 cucchiai di olio di semi di girasole

7 gocce di olio essenziale di menta piperita

Miscelare tutti gli ingredienti in una ciotolina, il prodotto è pronto per essere utilizzato durante la pedicure.

Come utilizzare lo scrub per i piedi preparato con i fondi di caffè

Lo scrub piedi con i fondi di caffè dovrà essere massaggiato su tutti i piedi, insistendo sulle parti dove si formano solitamente ispessimento della pelle e calli. Basterà prelevarne una piccola quantità e procedere con piccoli movimenti circolari su tutti i piedi, procedendo dalle dita verso le caviglie.

Dopo il massaggio con lo scrub ai fondi di caffè, i piedi risciacquati appariranno davvero perfetti e rinfrescati, pronti per essere sfoggiati con un bellissimo paio di sandali.