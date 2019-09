Il caffè è molto amato e consumato. Ecco qualche idea per riciclare i fondi di caffè per casa, giardino o bellezza

Amato per il suo colore e il suo aroma inconfondibile, il caffè ha attraversato i secoli. Dalla regione di Kaffa in Etiopia, dove si ritiene abbia avuto origine, allo Yemen, dove i suoi effetti gli avrebbero valso il nome arabo di K’hawah che significa “rinvigorente”, l’omonima bevanda si è distinta per il suo gusto unico che gli è valso la conquista delle più grandi civiltà.

Leonhard Rauwolf, un medico di origine tedesca, fu uno dei primi occidentali a descrivere la bevanda nel 1583, definendola una bevanda “nera come l’inchiostro” in grado di alleviare molti disturbi. Con questa scoperta, l’incredibile epopea di questo nuovo oro nero iniziò in Occidente.

Il primo caffè in Italia fece la sua comparsa a Venezia intorno al 1570 grazie al padovano Prospero Alpino, noto botanico e medico, che ne portò alcuni sacchi dall’Oriente.

Oggi il caffè viene consumato quotidianamente a livello internazionale, rendendolo la bevanda più consumata dopo l’acqua. Secondo Le Parisien, “sarebbe il secondo prodotto più scambiato al mondo dopo il petrolio”, con 2,3 milioni di tazze bevute al minuto.

Numeri impressionanti che illustrano il successo globale di questo stimolante. Apprezzato per il suo effetto energizzante grazie al suo contenuto di caffeina, tendiamo a dimenticare che anche dopo il suo utilizzo, il residuo della sua infusione può esserci sempre utile in molte aree della vita quotidiana. Casa, giardino o bellezza, l’elisir nero continua a sorprenderci.

Suggerimenti per riciclare i fondi di caffè

Maschera per la pelle: per un viso tonico e una scollatura devastante, mescola 1 cucchiaio di fondi di caffè con un albume e applica su queste aree per 10 minuti prima di risciacquare. Le proprietà antiossidanti della caffeina e l’effetto rassodante dell’albume ti daranno un bell’aspetto e combatteranno l’invecchiamento cellulare responsabile della comparsa delle rughe.

Esfoliante: grazie alla sua consistenza granulare, i fondi di caffè sono un formidabile esfoliante naturale per pelli più morbide. Mescolalo con olio di mandorle o miele per rafforzare la sua azione e idratare la pelle.

Cura contro il gonfiore: se soffri di borse sotto gli occhi, devi sapere che le proprietà stimolanti della caffeina daranno una spinta alla microcircolazione per decongestionare gli occhi. Il trucco: mescola un cucchiaino di fondi di caffè, 1 cucchiaino di yogurt e 2 o 3 gocce di succo di limone. Lasciare raffreddare per alcune ore, quindi applicare sulle occhiaie per 15 minuti prima di sciacquare.

Anticellulite: oltre alla sua capacità di ridurre il fotoinvecchiamento, la caffeina impedirebbe l’eccessivo accumulo di grasso nelle cellule del corpo. Non sorprende inoltre che sia uno degli ingredienti chiave dei cosmetici anticellulite. Per beneficiare delle sue virtù, mescola 2 cucchiai di fondi di caffè (ancora caldi) e un cucchiaino di olio d’oliva. stendi questa preparazione su una pellicola trasparente e usa questo intruglio per circondare le zone del tuo corpo più inclini alla cellulite.

Fertilizzante naturale: per questo trucco, la moderazione è appropriata, i fondi di caffè hanno un pH acido. Per trarne beneficio, mettilo in una ciotola e lascialo asciugare per evitare la formazione di muffe. Una volta asciutto, stendilo come uno strato molto sottile attorno alle piantine.

Anti-pulci: eccellente repellente, sarà tuo alleato se hai animali domestici a casa. Per combattere la presenza di pulci sul loro mantello, usa i fondi di caffè da soli o mescolati con il loro shampoo per sbarazzartene.

Protegge le tue piante: contro le lumache o le lumache invasive, sarà sufficiente distribuire fondi di caffè intorno alle piante o ai piedi delle rose per tenere lontani gli insetti indesiderati.

Anti-formiche: se invadono la tua casa (o il tuo giardino), mescola i fondi di caffè con il succo di limone in un flacone spray e usa questa preparazione per creare una barriera protettiva intorno alla tua casa.

Per tenere lontano i gatti randagi: per tenere lontani i gatti randagi dal calpestare le tue belle aiuole, mescola semplicemente i fondi di caffè con scorze di limone o di arancia e disponili intorno alla casa. L’odore della miscela è molto disprezzato dai felini.

Liberare i tubi: lavandino intasato o tubi che hanno un cattivo odore … molti problemi si verificano in cucina o in bagno. Per ovviare a questo, metti un cucchiaio di fondi di caffè nelle tubazioni per rimuovere il grasso ed eliminare gli odori!

Controllo anti-odore: i fondi di caffè sono particolarmente utili per deodorare luoghi che possono contenere cattivi odori. Mettili in una ciotola e posizionala nelle aree interessate per alcuni giorni (frigorifero, forno, armadio … ecc.)

Pulisci i piatti: eccellente antigrasso, i fondi di caffè sostituiscono facilmente il detersivo per piatti per rimuovere residui ostinati e la presenza di grasso su piatti, fornelli, casseruole e posate. Metti 3-4 cucchiai di questo ingrediente sulla spugna e strofina dopo di che passa un panno.

