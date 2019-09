I dettagli della scoperta del tradimento di Andrea Damante e la decisione di Giulia De Lellis di lasciare la loro casa prima del suo ritorno.

Era un giorno di aprile quando Giulia De Lellis scoprì il tradimento di Andrea Damante, l’uomo con cui cosgnava di essere felice e di formare una famiglia serena. Proprio ad aprile 2018 risalgono le ultime foto insieme di Giulia De Lellis e Andrea Damante scattate durante un viaggio in Africa. Dopo quei giorni, ra Andrea e Giulia nulla fu come prima e, nel libro “Le corna stanno bene su tutto”, la De Lellis racconta i dettagli della sua decisione di lasciare quella che, fino a quel momento, era stata la loro casa.

La scoperta del tradimento di Andrea Damante: “lui rientrerà domani dal suo viaggio di lavoro. Devo abbandonare questa casa, la nostra casa”

Giulia De Lellis non ha omesso nulla nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto”, raccontando anche la reazione di Andrea Damante all’annuncio della fine della loro storia d’amore, ma facciamo un passo indietro. Durante il viaggio in Africa, Giulia pubblicò, in particolare, due foto.

Sotto questa foto, la De Lellis scrisse: “Questa foto la metto qui ma più che per voi, stavolta è per me. Come se fosse un promemoria. La metto per ricordare il nostro primo Safari. I sorrisi, lo stupore e la bellezza. La metto per discorsi di questa notte, le carezze, la pelle d’oca e la pioggia. La metto per noi amore, buongiorno! Ti amo più di ieri, tua”.

Sotto questa foto, invece, scrisse: “io, te e lei a spasso per il mondo”. Era l’11 aprile 2018. E’ stato quello l’ultimo giorno in cui i fans hanno visto foto di coppia di Andrea e Giulia e nel libro la De Lellis racconta di aver scoperto il tradimento proprio ad aprile. Dalla scoperta alla decisione di lasciare la casa in cui vivevano insieme non passò molto tempo. L’influencer racconta così quel momento nel libro “Le corna stanno bene su tutto”:

“Ho fatto una storia su Instagram io cui ho annunciato che io e lui ci siamo lasciati senza entrare nel merito del perchè e del per come. Ho solo detto che non stiamo più insieme e che la colpa è di entrambi. E che non si dica che non sono una signora! Lui l’ha vista. Mi ha chiamata. Non ho risposto. Ha chiamato le mie amiche. Non hanno risposto. Rientrerà domani dal suo viaggio di lavoro, quindi devo abbandonare questa casa, la nostra casa, oggi”.

