Baked Oats: per una colazione sana, nutriente e golosa!

Un Baked Oats con banana e cioccolato. Per una colazione sana, dolce e ovviamente irresistibile. Un dolce veloce e semplice da preparare.

Il porridge è una delle colazioni più gustose, versatili e sane che si possano consumare e che moltissimi nutrizionisti consigliano. Una versione davvero golosa e particolare è il Baked Oats, una sorta di porridge di avena cotto in forno che oggi vi proponiamo in una ricetta esclusiva davvero gustosa.

Farina d’avena e banana sono solo alcuni degli ingredienti protagonisti di questa ricetta perfetta per tutta la famiglia, anche a chi è estremamente attento alla linea o si allena ogni giorno.

Baked Oats: gli ingredienti e la ricetta

Se avete voglia di una colazione diversa, magari preparata nel weekend il Baked Oats di healthywidy sarà perfetto per voi. La food blogger ha voluto dare forma al desiderio creando questa tortina bella da vedere e ottima da gustare, scopriamo ingredienti e ricetta.

Gli ingredienti

Per preparare il Baked Oats e conquistare anche i palati più esigenti, avrete bisogno di:

40 grammi farina di avena o fiocchi di avena

1 uovo

1/2 o 1 banana matura

1 cucchiaino di cacao amaro

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

un pizzico di sale

gocce di cioccolato fondente quanto basta

Tutti questi ingredienti sono davvero semplici da reperire e anche molto economici e saranno protagonisti di una ricetta davvero gustosa che sarà pronta in pochissimo tempo.

Il procedimento

Anche la preparazione di questo magnifico Baked Oats sarà davvero semplice e si potrà pensare per esempio di farlo assieme ai bambini. Una volta reperiti tutti gli ingredienti si procederà con la ricetta vera e propria.

In un mixer frullare assieme la farina di avena, la banana, l’uovo, il lievito per dolci ed il cacao amaro. L’impasto a questo punto sarà pronto per essere cotto. Servirà un pirottino che dovrà essere stato oleato precedentemente. Versare l’impasto nel pirottino oleato e cospargere la superficie con le gocce di cioccolato fondente. Il Baked Oats dovrà cuocere per circa 15-20 minuti in forno a 180°C.

Avete visto come è semplice preparare un dolce sano e gustoso per colazione? Il consiglio sarà quello di avere sempre a portata di mano della farina di avena!

