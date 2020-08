Struccante fai da te con ingredienti naturali: scopriamoli

1- Yogurt bianco: grazie alle diverse proprietà, è molto efficace per curare la pelle, lo possiamo definire un vero e un latte detergente, che è in grado di eliminare ogni residuo di trucco sul viso. Non solo idrata e nutre in profondità al pelle. Mettete in un barattolo, un cucchiaio di yogurt intero, uno di olio d’oliva, di miele e circa 50 ml di acqua di rose. Mescolate e chiudete con un coperchio e agitate per qualche secondo, applicate su un dischetto di cotone. Potete conservare in frigorifero per 5 giorni.

2-Argilla bianca: un ingrediente che apporta diversi benefici alla pelle e capelli. Efficace come struccante, non solo rimuove il make dal viso, ma rinfresca la pelle del viso, l’idrata in profondità. Mettete in un barattolo un cucchiaio di argilla bianca, uno di glicerina vegetale e uno di olio di mandorle dolci. Mescolate bene, agitate e poi unite circa 50 ml di acqua oligominerale. Quando otterrete un composto omogeneo e cremoso, applicate su un dischetto di cotone e rimuovete ogni traccia di trucco. Il latte detergente a base di argilla, potete conservare in frigorifero per 5 giorni.

3- Olio di jojoba: è un olio perfetto come struccante, adatto sia per gli occhi che il viso. In un barattolo di vetro, mettete 250 ml di acqua di rose e olio di jojoba, mescolate bene e applicate su un dischetto di cotone ed eliminate il trucco. Il composto preparato si conservare per un massimo di cinque giorni, ricordate sempre di agitare prima di applicarlo sul viso.

4-Olio di cocco: un elisir di bellezza, che non dovrebbe mai mancare nel beauty case di una donna. E’ un ottimo struccante, rimuove e idrata la pelle del viso. Mettete qualche goccia sulle mani e applicate sul viso e rimuovete con un dischetto di cotone, facendo dei massaggi delicati. Rispetto agli agli ingredienti naturali, l’olio di cocco è più delicato perchè se la temperatura supera i 22° diventa troppo liquido, se scende al di sotto dei 19° diventa molto duro.

5- Aloe vera: un elisir di bellezza per la cura del corpo, grazie alla sua azione lenitiva. E’ un gel che rinfresca e idrata il viso. Provate a mettere in un barattolo circa 50 ml di olio di jojoba con 30 ml di gel d’aloe vera. Mescolate bene e poi applica su un batuffolo di cotone e rimuovete il trucco.

6- Tè verde: potete tranquillamente preparare un latte detergente con il tè verde. Basta preparare un infuso di te ne occorrono circa 100 ml di infuso. Poi lo lasciate raffreddare unite in un barattolo con 70 ml olio di girasole e un cucchiaio di detergente intimo naturale, senza profumi. Mescolate e struccatevi, potete conservare il barattolo in frigo per una settimana.

7-Kefir: è una bevanda che non solo apporta benefici al nostro organismo, ma anche alla pelle. In un vasetto di vetro, mettete 2 cucchiai di yogurt di kefir e un cucchiaio di olio di mandorle dolci. Con un cucchiaio mescolate, mettete un pò su un batuffolo di cotone, poi struccate il viso.

8-Camomilla: potete preparare uno struccante bifasico con la camomilla, che lenisce e idrata la pelle. Di consiglia in caso di pelle molto sensibile e predisposta ad arrossamenti. In una bottiglina mettete circa 30 ml di infuso di camomilla filtrato e 12 ml di olio argan. Applicate sul dischetto e struccate. Potete conservare lo struccante in frigo.

9- Mandorle: il latte detergente a base di mandorle è perfetto per il eliminare il make up. Infatti grazie alla sue componente grassa rimuove subito tutto.Mettete circa 30 g di mandorle sgusciate e pelate in un mixer, poi unite 140 ml di acqua distillata. Quando otterrete un composto omogeneo, potete filtrare il tutto, mettete in un barattolo in vetro conservatelo in frigorifero per un massimo di 5 giorni. Applicate sul dischetto e fate dei massaggi delicati, rimuovendo bene il trucco.

10- Fragola: un frutto che non è reperibile tutto l’anno, quindi non potete prepararlo sempre. Mettete circa 6 fragole in un mixer con 3 cucchiai di yogurt bianco, frullate per ottenere un composto cremoso e omogeneo. Applicate un pò sul dischetto struccante e rimuovete il tutto. Noterete anche la pelle liscia, idratata e luminosa.

Non è poi così difficile realizzare questi struccanti casa, se avete qualche dubbio o la vostra pelle è particolarmente è opportuno chiedere il parere di un medico specialista.