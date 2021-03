Scontro durissimo all’Isola dei Famosi 2021 tra Daniela Martani e Gilles Rocca: lei lo accusa di essere aggressivo, lui vuole andare via.

Scontro di fuoco all’Isola dei Famosi 2021 tra Daniela Martani e Gilles Rocca nel corso della diretta della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Tutto è accaduto durante un collegamento con Ilary Blasi che ha chiesto un confronto ai due naufraghi tra cui ci sono state delle incomprensioni.

Durante il chiarimento, la Martani ha spiegato di non aver gradito l’atteggiamento di Gilles nei suoi confronti, giudicato da Daniela troppo “aggressivo”. Un atteggiamento che non è piaciuto a Gilles Rocca che si è difeso annunciando l’intenzione di andare via non potendo tollerare tale definizione.

Daniela Martani e Gilles Rocca, scontro di fuoco all’Isola dei Famosi 2021: “Hai dei modi aggressivi”

Daniela Martani, interprellata da Ilary Blasi, ha spiegato il motivo del suo malumore nei confronti di Gilles Rocca. “Non mi è piaciuto il modo in cui ho parlato con lui, perché ha dei modi aggressivi e io ho subito in famiglia, quindi mi fa male rivivere queste cose, tutto qui ci sono rimasta male”, ha detto la Martani provocando la pronta reazione di Gilles Rocca.

Dopo aver spiegato di non aver mai parlato male di Daniela, di non fare gruppetti e di non aver mai tramato alle sue spalle, Gilles si difende dalle accuse della Martani rifiutando categoricamente l’aggettivo aggressivo. “Hai detto una cosa di una gravità allarmante, hai detto che hai subito queste cose in famiglia, io non ci sto, non posso essere associato ad una persona violenta. Io non ci sto, se è così vado via, me ne vado non me ne frega niente”.

A cercare di placare gli animi convincendo Gilles a restare sull’Isola e a non rinunciare all’avventura per lo scontro con Daniela è Tommaso Zorzi che difende Rocca, rientrato sull’Isola dopo un malore che lo ha portato ad effettuare una serie di controlli medici.

“Gilles io penso che tu non sia una persona violenta, non sia arrogante, ma se vai via dai ragione a lei, ma credo che tu debba rimanere, dimostra quanto vali”, ha detto Zorzi convincendo così Gilles a restare.