Forse non sai che ci sono 5 modi interessanti per riutilizzare il salvaslip nella vita di tutti i giorni. Alcuni trucchetti ti stupiranno! Scopri subito quali sono.

Il ciclo mestruale è una parentesi limitata nel tempo ma molto delicata per tutte le donne. C’è chi soffre tanto in quei giorni del mese e chi invece, sembra quasi non accorgersene. Ogni corpo reagisce in un modo, ma c’è un punto che mette d’accordo tutte le donne, ovvero il bisogno di sicurezza, freschezza e pulito.

Scegliere l’assorbente giusto è importante perché dovrà supportare per molte ore, nel lavoro e nella routine quotidiana. Ci si muove tanto, a volte si corre persino. Quindi il primo requisito richiesto ad un assorbente è la tenuta. Dovrà essere stabile e non spostarsi, per evitare spiacevoli inconvenienti. Discorso simile anche per il salvaslip, che un altro alleato prezioso.

In commercio esiste una vasta gamma di assorbenti e salvaslip. Con ali o senza, da giorno o da notte, profumati o meno, a seconda delle diverse esigenze. Ci sono poi degli usi alternativi e inaspettati degli assorbenti che forse non conosci.

In questo articolo vogliamo soffermarci sul salvaslip, utilizzato generalmente nella fase pre e post mestruale. Ovviamente lo scopo principale è quello di proteggere lo slip per evitare che possa sporcarsi. Forse però non sai che il salvaslip può essere riutilizzato in altri modi, nella vita di tutti i giorni. Vediamo insieme quali sono questi ‘usi alternativi’.

Scopri i 5 modi furbi per riutilizzare il tuo salvaslip!

Il salvaslip può aiutare a prevenire spiacevoli inconvenienti. Evita macchie e trattiene i cattivi odori. Due cose che possono evitare un po’ di imbarazzo in situazioni particolari. Il salvaslip si applica ovviamente sullo slip (a proposito, sai a cosa serve la taschina interna?) e vale sempre la pena averne almeno uno in borsa.

A prescindere dalla marca, tutti i salvaslip sono molto pratici da utilizzare, si indossano in maniera veloce e semplice, basta staccare la pellicola protettiva e attaccarli alla biancheria intima, tramite una striscia adesiva.

Forse però quello che non immagini è che ci sono 5 modi furbi per riutilizzare il salvaslip nella vita di tutti i giorni. Scopriamo subito quali sono.