Makeup primavera 2021 per pelli problematiche con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha voluto condividere con le sue followers un makeup perfetto per la primavera ma soprattutto regalando molti consigli per truccare le pelli sensibili e con problematiche.

La pelle del viso non è sempre liscia e compatta per tutte, sono diverse infatti le problematiche che possono segnare l’epidermide in particolare l’acne, la dermatite atopica o anche la psoriasi. Chi ha la pelle problematica deve rinunciare a trucco e a tutte le vezzose seduzioni delle tendenze makeup di stagione? Assolutamente no!

Il makeup è uno strumento accessibile a tutti e in caso di pelle problematica necessita di qualche attenzione in più e di prodotti specifici. Scopriamo tutti i segreti di bellezza di Giulia De Lellis nel suo makeup che è intenso, portabile e in grado di mimetizzare perfettamente qualsiasi imperfezione.

Come preparare la pelle problematica al makeup

Quando si hanno problemi di acne o dermatiti, non si deve certo rinunciare al makeup, che in molti casi rappresenta una vera e propria ‘ancora di salvezza’ per chi non si sente a proprio agio nel mostrare la pelle segnata.

I passi fondamentali per truccare la pelle problematica in piena sicurezza e serenità passano attraverso la skincare routine specifica e l’igiene scrupolosa degli strumenti del trucco come pennelli e spugnette.

Prima di applicare qualsiasi fondo, primer o correttore si dovranno applicare i trattamenti specifici, magari quelli consigliati dal medico dermatologo e dopo il loro assorbimento da parte dell’epidermide, si potranno applicare i prodotti di makeup con pennelli e spugnette perfettamente igienizzati. Scopri come e quante volte detergere il viso se hai l’acne.

In caso di problematiche della pelle pennelli e spugnette dovranno essere detersi dopo ogni utilizzo e con un prodotto delicato ma che contenga sostanze disinfettanti. Andrà benissimo qualsiasi detergente per il viso con queste caratteristiche. L’igiene di pennelli e spugnette è davvero fondamentale per contenere ed evitare eventuali peggioramenti dello stato di salute della pelle. Inutile sottolineare che si dovrebbe evitare un utilizzo promiscuo dei prodotti di makeup. Scopri perché è fondamentale lavare i pennelli per il trucco.

Il makeup da giorno intenso e femminile per pelli problematiche di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis sul suo canale You Tube ha voluto condividere con le sue amatissime followers un suo makeup da giorno, perfetto per queste giornate di primavera. Un trucco basico, che mette in risalto lo sguardo in modo davvero intenso e femminile, regala un incarnato compatto e luminoso e delle labbra nude dalla tonalità avvolgente.

Giulia nel suo video specifica di non essere una makeup artist professionista ma di aver appreso moltissime tecniche e segreti dai grandi truccatori che da anni la seguono nei suoi impegni professionali, come non amarla nel suo essere sincera e sempre sorridente? Non vi resta che seguire il video tutorial per realizzare questo makeup davvero bellissimo!