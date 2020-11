Il correttore è senza dubbio un prodotto chiave del makeup. Scopriamo come applicarlo per mimetizzare le imperfezioni e rendere l’incarnato perfetto.

Il correttore, un piccolo cosmetico ma importantissimo per la creazione di una base makeup perfetta, soprattutto per mimetizzare piccole imperfezioni e le antiestetiche occhiaie.

Scopriamo quali tipologie di correttore si possono scegliere, quali imperfezioni si possono mimetizzare e come applicarlo in modo perfetto.

Correttore: le principali tipologie di prodotto e quali imperfezioni può correggere

Le principali tipologie di correttore sono quello in crema, in stick, liquido e anche minerale. Questi diversi correttori si differenziano anche per il potere coprente che hanno. Solitamente i prodotti molto cremosi, in cialde o anche semi liquidi risultano essere più pigmentati e quindi più adatti a mimetizzare l’incarnato ove ci siano difetti.

Lo stick pratico da portare sempre con se e per piccoli ritocchi durante la giornata. Il liquido da applicare con attenzione e stratificare all’occorrenza. Il correttore minerale, in polvere, si può utilizzare quando si debbono ‘nascondere’ delle occhiaie leggere che non necessitano di una pigmentazione eccessiva.

Il correttore può essere utilizzato per mimetizzare le occhiaie, i piccoli brufoli, ma anche per creare dei punti luce in un leggero contouring.

Correttore come applicarlo in modo perfetto, il video tutorial

La bravissima Clio Makeup, ci spiega come applicare il correttore in modo perfetto ed in particolare si sofferma sui 9 errori che non si dovrebbero mai fare quando si applica un correttore, soprattutto per mimetizzare le occhiaie.

Scopriamo tutti i segreti del mestiere seguendo il video passo dopo passo. Il volto apparirà luminoso e decisamente più giovane.

Non vi resta che seguire il video tutorial e scoprire come poter correggere tutte le imperfezioni con il vostro correttore preferito.