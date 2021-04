Sapevi che esiste un modo GIUSTO per spremere il limone?

Usiamo il limone per moltissime ricette ma siete sicuri di spremerlo nel modo giusto, ovvero senza sprecare neanche una goccia?

Il limone è un alleato della nostra salute, dovresti conoscere le 8 cose benefiche che il succo di limone apporta al tuo corpo. Il succo di limone viene impiegato anche in cucina per pulizie ecologiche. Solitamente viene associato al bicarbonato e all’aceto e d il loro effetto sbiancante ed igienizzante è davvero notevole: alcune nonne consigliano di utilizzare il limone con il sale: Limone e sale,11 casi sorprendenti in cui le nonne li usano per pulire.

Dati i molteplici usi del limone impariamo a spremerlo senza sprechi. Vuoi imparare a spremere il limone massimizzando il ricavo del succo?

Come ottenere una perfetta spremuta di limone

Sembrerebbe esistere un modo giusto per spremere un limone senza spreco. Se vuoi ottenere una generosa spremuta di succo di limone solitamente cosa fai?

prendi il limone

lo tagli in due

lo spremi con l’aiuto dello spremi agrumi.

Bene, DIMENTICA TUTTO, questo metodo tradizionale non è anti spreco.

Se vuoi una spremuta di limone coi fiocchi memorizza questo procedimento:

Vi stiamo per svelare un trucco che vi consigliamo di tenere presente la prossima volta che spremerete il vostro limone. Se siete scettici provate a mettere in un bicchiere il succo derivante da una spremitura tradizionale e quello ottenuto con il metodo che stiamo per raccontarvi:

La prima cosa importante riguarda la temperatura del limone: il limone deve essere a temperatura ambiente, non freddo di frigo. Se li conservate in frigo prima di spremerli abbiate cura di farli stemperare.

aiutati con una forchetta per schiacciare la polpa

infine spremi

noterai che farai meno fatica a spremere e che otterrai molto più succo.

A proposito di spremuta di limone, sapevi che puoi spremere il succo di limone senza tagliarlo?