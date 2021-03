Make Up di Pasqua: un’esplosione di colori per celebrare il nostro sguardo

Pasqua è ormai alle porte e perché non celebrare l’arrivo di questa festività con un make up unico e super colorato? Ecco alcuni consigli per realizzare il Make up di Pasqua dalla make up artist Giulia Mason!

Per Pasqua non ci sono regole: bisogna scatenare la creatività e mettere in mostra la forza e l’irruenza del colore. Quando siamo soliti pensare a un trucco viso tendenzialmente lo immaginiamo nude o monocromatico, ma il make up è anche gioco di colori e di pigmenti, di luci e di sfumature!

La creatività per Pasqua non si dimostra dunque soltanto in cucina con ricette ad hoc come la pastiera con pasta salata o la torta di Pasqua o negli ambienti di casa con decorazioni fai da te. Ma anche nel nostro viso.

La festività pasquale anticipa la bella stagione, l’allungarsi delle giornate e la vivacità nei colori dei paesaggio, perché quindi non celebrarla con un’esplosione di colori? Vediamo insieme il make up realizzato dalla make up Artist Giulia Mason.

Make Up di Pasqua: ecco come realizzarlo

Nel gioco di nuance pop e look giocosi occhi e labbra sono i protagonisti vestendosi di sfumature intense e vibranti come il blu royal, il verde smeraldo, il rosa lilla e i rossi corallo, come al tempo dei mitici anni settanta.

Un make up in esclusiva per Chedonna.it, un look super allegro per colorare e arricchire queste giornate un po’ spente che la nostra Giulia Mason ha realizzato con parsimonia e molta molta creatività:

“Il segreto?! Non abbiate mai paura di osare e illuminare il vostro volto con colori, tonalità e sfumare grintose. D’altronde, il make up serve a far spiccare e valorizzare i molti sguardi e visi tra la gente. Per realizzare questo trucco mi sono munita di una palette coloratissima e tanta tanta fantasia!”

Ecco i prodotti utilizzati per la realizzazione di questo make up unico ed esplosivo:

Per la base dopo aver applicato un primer viso unicorn essence by @farsali necessario per far aderire al meglio il fondotinta è stato applicando un fondo di nars colorazione “l3 GOBI” della linea natural radiant. In aggiunta per la base del trucco, Giulia ha utilizzato un correttore della linea “Oh my love” di Cliomakeup. Sul viso ha inoltre applicato un blush, un bronzer e un illuminante necessario per rendere glamour questo make up!

Ma andiamo ai prodotti principali del make up, gli ombretti! Per l’occasione la nostra make up artist ha utilizzato una palette occhi di morphexjamescharles e ha steso prima un primer occhi per rendere i colori più pigmentati e accesi.

Per rendere il look più audace e creativo, Giulia ha arricchito il make up con ciglia finte e tinta labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@masongiulia_)

Ecco lo specifico sui prodotti utilizzati:

✓PRIMER OCCHI: @plouise_makeup_academy

✓PALETTE OCCHI: morphexjamescharles @morphe @jamescharles

✓CIGLIA FINTE: rich af by @tattylashes

✓PRIMER VISO: unicorn essence [email protected]

✓FONDOTINTA: natural radiant colorazione “l3 GOBI” @nars

✓CORRETTORE: oh my love, colorazione “03”@cliomakeup.shop

✓CONTOUR: cream by @fentybeauty

✓CIPRIA: setting powder by @hudabeauty

✓SOPRACCIGLIA : dipbrow, colorazione “dark brown” by @anastasiabeverlyhills

✓BRONZER: hoola by @benefitcosmeticsitaly

✓BLUSH: Colorazione “GINGERLY 201 by @mesauda

✓ILLUMINANTE: super glow by @natashadenonabeauty

✓TINTA LABBRA: mamanot @cliomakeup

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da . (@chedonna.it)

Questo make up è una gioia pura, un inno alla valorizzazione di se stessi e dei propri sguardi. Ognuno di noi ha un viso unico per forma e per dimensioni e deve riuscire a valorizzarlo al meglio. Bisogna puntare sui propri punti di forza e non nascondersi mai.