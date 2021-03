Andrea Cerioli piange all’Isola dei Famosi: la reazione della fidanzata Arianna

Andrea Cerioli piange all’Isola dei Famosi 2021 per la mancanza degli affetti: la reazione della fidanzata Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli piange e va in crisi all’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne sta avendo difficoltà ad ambientarsi in Honduras e si è lasciato andare ad uno sfogo davanti alle telecamere. La vita da naufrago si sta rivelando più difficile del previsto come ha ammesso lui stesso durante la diretta con Ilary Blasi.

Oltre a dover fare i conti con la mancanza di sigarette, Cerioli sta avendo difficoltà ad abituarsi all’assenza di cibo e alle condizioni poco agevoli del’isola. L’ex tronista si è lasciato andare ad uno sfogo. Come ha reagito la fidanzata Arianna Cirrincione di fronte allo sfogo del fidanzato?

Andrea Cerioli in crisi all’Isola dei Famosi 2021: la reazione della fidanzata Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli si è mostrato in lacrime durante un confessionale poco prima della diretta dell’Isola dei Famosi 2021 con Ilary Blasi. “Me lo aspettavo diverso qua. Mi viene da piangere, sono senza sigarette, ho il sale addosso, mi rompo il ca**o”, ha confessato l’ex tronista. La Blasi, durante il momento della nomination, ha chiesto ad Andrea novità sulla sua avventura.

Cerioli ha confessato di essere in difficoltà e di sentire la mancanza della famiglia. In Italia, a seguire il suo percorso, c’è la fidanzata Arianna Cirrincione che, su Instagram, non ha commentato le lacrime del compagno, ma gli ha dedicato delle parole d’amore.

“L’amore non è pratico. Non è destino che sia facile. Non appare a comando. Non ti lascia innamorare di chi vuoi. Essa non sorge né nel momento più opportuno né nel più conveniente. Potrebbe abbinarti a qualcuno che non ti saresti mai aspettata. Ti mette faccia a faccia con ostacoli infiniti. Ma alla fine, niente di tutto ciò avrà importanza perché è il modo in cui supererai i suoi ostacoli che definiranno il tuo amore. Non sarà pratico, ma l’amore alla fine è la cosa migliore che ti possa capitare.

Ciao amore, mi manchi”, ha scritto Arianna.



Esattamente come Gilles Rocca che piange per la fidanzata Miriam Galanti, anche Andrea Cerioli ha tirato fuori le proprie fragilità.