Nella primavera del 2007 , il cantante Taiyo Yamanouchi, propose a Belén un contratto esclusivo per lanciarla verso una potenziale carriera musicale, ma lei rifiutò l’offerta, preferendo continuare la sua carriera come modella, showgirl e attrice . Nell’autunno del 2007, Belén ha cantato con la sua amica personale Claudia Galanti, è stata la protagonista femminile del videoclip Boyfriend, pubblicato nel 2008 del rapper Coolio .

A febbraio 2010 Belén debutta, al TeatroAriston con Aeroplani, un singolo di Toto Cutugno che ha anche cantato al Festival di Sanremo 2010 in un duetto con Cutugno.

Nel febbraio 2015, durante il Festival di Sanremo, Belén, ha pubblicato il singolo Amarti è folle, scritto e arrangiato da Fortunato Zampaglione per la colonna sonora del film Non c’è due senza te.

Nell’autunno del 2010 è apparsa come protagonista femminile nella puntata Il campo del vasaio della serie televisiva Rai 1Il commissario Montalbano, in onda per la prima volta il 14 marzo 2011. Nella stagione 2011-2012 Belén è stata guest star in alcuni episodi della seconda stagione di Così fan tutte, una sitcom di Italia 1 diretta da Gianluca Fumagalli.

Nella primavera del 2012 Belén ha debuttato come doppiatrice nel film d’animazione Gladiatori di Roma, diretto da Iginio Straffi .

Nell’estate del 2014 ha interpretato la protagonista femminile nel film Non c’è 2 senza te, diretto da Massimo Cappelli. Nell’agosto 2015 Lux Vide e RAI Fiction hanno annunciato il ruolo di Belén come guest star nella decima stagione della serie televisiva Rai 1Don Matteo; l’episodio con Belén, intitolato La colpa è stato trasmesso per la prima volta il 7 gennaio 2016.

Nel 2011, Belen Rodriguez ha lanciato due profumi: Belén Rodríguez (Oro) e Belén Rodríguez (Eau de Parfum). Nel gennaio 2014 il noto settimanale d’affari italiano Il Mondo ha annunciato che Belén, insieme a sua sorella Cecilia, stava aprendo una Srl, denominata The Family Factor, per supervisionare le molteplici attività della famiglia nei settori della moda, immobiliare, pubbliche relazioni, abbigliamento, saloni di bellezza, intrattenimento, ristorazione e altre iniziative. All’inizio del 2014 l’editore Arnoldo Mondadori ha pubblicato un album fotografico intitolato Bella Belén.

Nel giugno 2015 Belén ha aperto un nuovo ristorante a Milano (nello specifico il ristorante storico Ricci situato in Piazza della Repubblica) con il giudice di MasterChef Italia Joe Bastianich e altri due soci (Luca Guelfi e Simona Miele, i titolari di Petit Bistrot a Miami e Milano). All’incirca nello stesso periodo, Belén ha aperto i saloni di bellezza di Cotril, un’azienda italiana per la quale Belén è portavoce e partner commerciale.

Dal 2013 al 2015, Belén ha finanziato varie iniziative imprenditoriali di Stefano De Martino (all’epoca suo marito) tutti molto infruttuosi; questi fallimenti, secondo Chi, sono tra i motivi che hanno portato alla loro separazione a dicembre del 2015. Ad esempio, nell’ottobre 2014 Belén Rodríguez e De Martino hanno fondato a Milano una catena di negozi di abbigliamento di nome 4store. Dopo il successo iniziale, a metà 2015 questa catena fu estesa all’area intorno a Milano, ma fallì più tardi nello stesso anno. A causa delle perdite dovute alle falle finanziarie di Stefano De Martino, Belen ha dovuto vendere ad esempio il marchio Imperfect.



Nel 2021, insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias lancia il nuovo marchio di moda Hinnominate che lancerà la prima collezione per la stagione moda Autunno Inverno 2021 2022.

Modella

Belén 175 cm, 54 kg, Belen Rodriguez ha iniziato la sua carriera nel 2001 all’età di 17 anni come modella in Argentina, a Miami e in Messico: è diventata la portavoce di diverse linee di abbigliamento intimo. Ha posato anche per importanti copertine di riviste. Tra il 2004 e il 2008 Belén ha sfilato percase di moda milanesi come Pin-Up Star,Miss Sixty, Taglia 42, Cotonella e Yamamay.Nell’autunno del 2007, ha avuto il ruolo principale, al fianco di Elisabetta Canalis e Christian De Sica, negli spot televisivi di TIM come Donna dei Sogni.La collaborazione tra Belén e TIM è continuata fino a febbraio 2011.

A partire da gennaio 2008 ha lavorato come modella alle sfilate di John Richmond, Pitti, Vanitas, Jadea, Trendy Too e altri marchi a Firenze, Roma, Napoli e Milano. Belen ha poi lavorato come modella, testimonial e imprenditrice con Cotril (catena di parrucchiere e saloni di bellezza), Jadea (marchio di abbigliamento intimo) e Imperfect (marchio di abbigliamento).

Dal gennaio 2012 è stata testimonial della società di gioielli 2Jewels e della società tecnologica Linkdem. Nel febbraio 2012 posò nuda per la copertina dell’edizione italiana di Vanity Fair, provocando un certo scalpore. Nel luglio 2012 Belen posò nuda per la copertina di GQ, fotografata da Douglas Kirkland. Nel maggio 2013 è stata testimonial (con Gerry Scotti) per il “matrimonio” tra Barilla e McDonald’s. Ha poi debuttato come stilista per la linea di abbigliamento Imperfect con Fabio Castelli.

Nel giugno 2013 Belén è stata testimonial della linea da crociera Bikini Lovers creata dalla fashion blogger Chiara Biasi. Nel dicembre del 2013 Belén era testimonial della Fondazione Pupi di Javier Zanetti, e divenne il portavoce (con Stefano De Martino, a quel tempo suo marito) per il software applicativo virtuale creato da WeChat. Nella primavera del 2014 Belén ha posato per la copertina di SportWeek, ottenendo consensi positivi. Nello stesso periodo progetta e produce, insieme a Cecilia, i vestiti per la nuova linea beachwear denominata Me Fui per l’estate 2014; in quel momento Belén divenne anche testimonial dei telefoni cellulari Samsung.

Nella primavera e nell’estate 2014 è stata modella e testimonial (con Stefano De Martino, a quel tempo suo marito) per Richmond Perfumes. Nell’estate del 2005, Belén ha posato per la prima volta nuda per il Vuemme Calendar2006.Nell’autunno del 2005 Belén posò nuda per il De Nardi Calendar 2006 insieme a tre modelle (Eva Collini, Ainett Stephens e Nena Ristić). Nell’estate del 2006, Belén ha posato nuda per il Calendario Fer 2007.Nell’estate del 2007 Belén ha posato nuda per il Maxim Calendar 2008.Nell’estate del 2008 Belen ha posato nuda per il Max Calendar 2009.

Nell’autunno del 2009, Belen Rodriguez ha posato nuda con la sorella Cecilia per il Max Calendar 2010 suscitando molto interesse (anche perché questo calendario di nudo rappresentava il debutto alla modella di Cecilia). Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, Vuemme ha pubblicato un calendario Vuemme 2010 una ristampa del precedente (2006), ebbe successo perché la reputazione di Belén era cresciuta nei quattro anni successivi. Nell’estate del 2010 Belén ha posato per il calendario glamour Maxim per l’anno 2011. Nell’autunno del 2010 Belén ha posato per il Calendario Glamour TIM per l’anno 2011. A Gennaio 2011, per la sua posizione ha condotto il 61 ° Festival di Sanremo.