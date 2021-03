Tommaso Zorzi: Akash Kumar svela un curioso retroscena dopo L’Isola

Tommaso Zorzi ieri sera ha criticato Akash Kumar all’Isola dei Famosi. Il concorrente, su Instagram, ha svelato un curioso retroscena.

Tommaso Zorzi, reduce dal successo del Grande Fratello Vip dove è riuscito a conquistare il titolo di vincitore, è uno dei protagonisti indiscussi dell’Isola dei Famosi dove ricopre il ruolo di opinionista. I suoi commenti taglianti non sono passati inosservati né dal pubblico del piccolo schermo, che li apprezzi e non poco tanto da chiedere un maggiore spazio per lui in tv, ma nemmeno dagli addetti ai lavori. Tant’è che gli autori del reality show di canale 5 gli hanno affidato, come successivamente hanno fatto anche con Elettra Lamborghini, una rubrica tutta sua: Il punto Z.

Tommaso, durante il corso della rubrica, assegna una “Z” ai protagonisti del programma, non mandandole di certo a dire. Questo gli comporta una maggiore simpatia da parte del pubblico del piccolo schermo che finisce per apprezzarlo ancora di più a causa della sua tagliante sincerità, ma un po’ meno dai concorrenti che si sentono colpiti dalle sue parole. E’ il caso di Akash Kumar, che dopo la sua eliminazione aveva anche pubblicato una chat privata tra loro, che non ha apprezzato i commenti rivolti alla sua persona durante la diretta di ieri sera.

Tommaso Zorzi ha criticato Akash Kumar all’Isola dei Famosi e lui non se n’è stato con le mani in mano, rispondendo pubblicamente sul profilo Instagram del reality show.

Akash Kumar attacca Tommaso Zorzi dopo l’Isola dei Famosi: “Trash”

Come ogni puntata torna il Punto Z di Tommy!❤️ #Isola 🏝️ pic.twitter.com/vep7DHJjLW — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 25, 2021

Tommaso Zorzi, durante il corso della sua rubrica all’Isola dei Famosi, ha dichiarato che Akash Kumar ha infastidito sia durante la sua permanenza all’interno del programma, ma anche dopo quando è stato eliminato e poi scelto di abbandonare l’Isola dei Parassiti per fare ritorno a casa. Una frecciata, quella dell’influencer, che non è passata inosservata che sicuramente fa il verso ai numerosi sfoghi del modello su Instagram in cui si è scagliato contro di lui ma anche contro Elettra Lamborghini.

Akash, nemmeno in quest’occasione, ha preferito non stare in silenzio, lasciando un commento, che poi è sparito, sul profilo Instagram del programma ma che è stato riportato dal portale web Gossip e Tv.

“Ieri sera io e te ci stavamo messaggiando ed ora continui ad attaccarmi. Che trash, mamma mia” ha sbottato il concorrente, che non ha affatto preso bene i commenti ricevuti durante la diretta di ieri. Il pubblico del piccolo schermo, invece, sembra essere tutto dalla parte di Tommaso e non del modello, che è stato il protagonista di una clamorosa rivelazione di Parpiglia, accusandolo di essere lui trash visto che ha scelto di prendere parte ad un reality show dove non avrebbe dato il meglio di sé.

Akash Kumar ha criticato Tommaso Zorzi dopo L’isola dei Famosi e qualcosa ci suggerisce che non appena avrà la possibilità di poter tornare in studio, ne vedremo sicuramente delle belle.