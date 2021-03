Akash Kumar pubblica una chat privata con Tommaso Zorzi – FOTO

Akash Kumar ha pubblicato una conversazione privata tra lui e Tommaso Zorzi prima che approdasse all’Isola dei Famosi.

Akash Kumar nonostante sia durato una settimana esatta all’Isola dei Famosi, in un primo momento ha abbandonato per il volere del pubblico del piccolo schermo e poi ha scelto lui di non accettare la proposta di Ilary Blasi di restare nell’isola dei parassiti per diventare il mentore di Ubaldo e Fariba, è in assoluto uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. Visto che in fin dei conti non si fa altro che parlare di lui in queste ore.

Prima per aver fatto infuriare la conduttrice in diretta e poi per il suo sfogo contro gli opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, “colpevoli” di averlo criticato in questo breve percorso. Percorso che è durato soltanto 7 sette giorni ma per lui sono stati sufficienti per decretare la sua vittoria personale all’interno del programma.

Subito dopo la diretta, il modello ha avuto modo di poter utilizzare il suo telefono cellulare e si è tolto non pochi sassolini dalle scarpe. In primis ha attaccato Elettra Lamborghini e poi ha pubblicato una chat privata con Tommaso Zorzi per poi eliminare il tutto, ma nulla sfugge agli utenti della rete che nonostante i contenuti da lui pubblicati siano durati davvero poco in rete hanno prontamente salvato il tutto e pubblicato a loro volta sui social più importanti.

Akash Kumar dopo l’Isola dei Famosi ha pubblicato una chat con l’opinionista della Blasi, facendo intendere che ci sia un motivo ben preciso se lui lo ha criticato in questo percorso, ma che nonostante tutto lui lo avrebbe “mangiato”.

Tommaso Zorzi: Akash Kumar pubblica una loro conversazione dopo L’Isola

Tommaso Zorzi, nella chat pubblicata dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, qualora questa dovesse rivelarsi vera, gli avrebbe chiesto di raggiungerlo a casa sua e quest’ultimo gli avrebbe dato buca. Motivo per cui sarebbe stato attaccato durante il suo percorso all’interno del reality show di canale 5. Il tutto è stato accompagnato da Akash Kumar con il seguente commento:

“Caro Tommaso, vorrei ricordarti che con te mi sono comportato da vero e proprio signore. Tu hai provato a rovinarmi, ma io ti ho mangiato. Sono una persona sana e pulita e la televisione ha bisogno di gente come te” conclude la descrizione.

Questa Instagram Stories, che è possibile vedere in fondo all’articolo, è stata cancellata poco dopo, ma come vi abbiamo anticipato gli utenti della rete hanno prontamente salvato il tutto e ripubblicato nei social più popolati del web. Almeno per il momento, però, Tommaso Zorzi non ha ancora replicato ad Akash preferendo concentrare le sue energie nella sua carriera. Visto che in queste ore sta registrando la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show.

Tommaso Zorzi sceglierà di ignorare totalmente lo screen pubblicato, e poi cancellato, da Akash oppure deciderà di rispondere in un secondo momento? Non ci resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose tra loro.