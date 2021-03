Akash Kumar smascherato da Gabriele Parpiglia: Giovanna Abate senza parole

Akash Kumar è stato sbugiardato da Gabriele Parpiglia, facendo restare Giovanna Abate, che lo sta frequentando, senza parole.

Akash Kumar, nonostante abbia fatto parte dell’Isola dei Famosi soltanto per una sola settimana, è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione, la prima, condotta da Ilary Blasi. Il suo atteggiamento non è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori che alla prima occasione hanno scelto di rispedirlo a casa. La stessa scelta è stata presa anche da lui quando la padrona di casa gli ha dato l’opportunità di poter proseguire con il suo percorso all’interno della trasmissione diventando il mentore di Fariba e Ubaldo.

Il bel modello ora è di ritorno nel bel paese dove sarà accolto in studio da Ilary e dai suoi fedeli opinionisti, che lui ha stroncato dopo la messa in onda dell’ultima puntata, dove sono previsti non pochi scontri, ma da qualche ora è spuntata anche una nuova polemica sul suo conto. Quale? Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne ha confermato di aver iniziato una frequentazione con Akash e fin qui non c’è nulla di male. Peccato però che Gabriele Parpiglia, durante l’ultimo appuntamento di Casa Chi, ha dichiarato di aver visto alcune chat in cui il modello chiedeva ad una ragazza di fingere un’eventuale relazione durante il periodo in cui sarebbe stato ospite dell’Isola. La reazione di Giovanna non si è fatta attendere:

“Io non ero a conoscenza di questa notizia, ma posso assicurarvi che non sono io la ragazza in questione. Io e lui ci sentiamo sentiti l’ultimo giorno, prima che entrasse nel programma, e ci siamo risentiti poco fa. Mi ha detto che era molto stanco e non appena sarebbe tornato qua in Italia ci saremmo rivisti. Lui mi ha sempre confidato di voler cercare una donna diversa dalle altre e di averla trovata conoscendo me. Non siamo fidanzati, quindi non mi deve niente, però se qualora si sentisse anche con un’altra ragazza avrebbe dovuto dirmelo per correttezza“ ha replicato l’ex tronista dopo che Gabriele Parpiglia ha sbugiardato Akash Kumar, ma attenzione perché le sue dichiarazioni non sono finite qui.

Giovanna Abate racconta tutta la verità sul rapporto con Akash Kumar

Giovanna Abate, durante il corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, ha raccontato com’è nato il suo rapporto con Akash dell’Isola dei Famosi, raccontando di essere perfettamente consapevole della sua personalità un po’particolare, ma che nonostante tutto lui ha un animo buono. Ed è stato proprio questo lato del suo carattere ad averla colpita in maniera positiva.

“Ci siamo conosciuti lo scorso anno. Era dicembre ed abbiamo scelto di trascorrere le vacanze di Natale insieme. Lui mi ha detto di aver ricevuto una brutta delusione amorosa e che ha ancora delle cose da risolvere con se stesso a causa di questa rottura che gli ha provocato un certo dolore. Noi abbiamo legato fin da subito perché si è subito istaurato un legame speciale. Lui è una persona davvero molto particolare, lo so, ma ha anche un animo buono e gentile ed è stato proprio questo aspetto del suo carattere ad aver fatto colpo su di me. Sono andata oltre i suoi bellissimi occhi. Mi ci trovo molto bene con lui, ma ci tengo a precisare che almeno per il momento non è nata una storia d’amore, ma si tratta di una bella conoscenza” ha dichiarato Giovanna, che di recente ha commentato la separazione di Giulio Raselli.

Giovanna però, durante il corso dell’intervista, ci ha anche tenuto a precisare che lei era fin da subito a conoscenza sulle polemiche nate intorno ad Akash e di avergli chiesto tutti i dovuti chiarimenti del caso e che lui non si sarebbe tirato indietro nel darle tutte le spiegazioni necessarie per tranquillizzarla. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito: “Non sono di certo l’ultima delle sceme. Ero a conoscenze di tutte le polemiche nate s di lui, come quella del suo vero nome, e lui non mi ha mai nascosto di aver utilizzato più di un nome perché non ne aveva soltanto uno. A me è andata bene come risposta, ma di queste cose preferirei ne parlasse lui piuttosto che io” ha spiegato Giovanna Abate su Akash Kumar, rivelando anche com’è nata la loro conoscenza.

“Lui vive a Milano, mentre io a Roma. La nostra conoscenza è partita davvero molto bene, ma purtroppo non siamo riusciti a vederci spesso come avremmo voluto. Siamo stati insieme durante il capodanno, ma non abbiamo mai stesso di sentirci. Lui un giorno mi portava una realtà e il giorno dopo era ancora un’altra diversa. Però alla fine sono tutte cose legate alla nostra conoscenza e vederlo all’interno dell’Isola dei Famosi mi sarebbe servito per poterlo conoscere meglio. Vi do una piccola chicca: il primo giorno che l’ho conosciuto l’ho rinominato sul telefono come ‘spocchiosetto’ proprio a causa del suo atteggiamento. Anche se ovviamente non è pensato soltanto a questo lato di lui, ma ce ne sono anche altri che mi hanno colpito positivamente. Io l’ho fatto entrare nella mia vita perché mi sento molto legata a lui e so bene che lui non permette a tutti di conoscerlo, ma scoprire queste cose su di lui ora non posso nascondere che mi dia molto fastidio.

“Mi ha infastidito perché se avessi saputo anche di tutte le segnalazioni sul suo conto, non avrei permesso di accostare il mio nome al suo. Lui mi aveva garantito che non c’era nessun’altra ragazza. Non mi ha mai chiesto di fargli una sorpresa sull’Isola, ma mi ha confidato che gli avrebbe fatto piacere fossi stata io a parlare di lui al di fuori del programma. Io e lui non abbiamo mai parlato prima del nostro legame perché volevamo entrambi approfondirla prima di ufficializzare qualsiasi cosa” ha concluso Giovanna, per poi parlare anche della scelta di Akash di abbandonare il programma. Rivelando che lui si era preparato tanto per prendere parte al programma, ma che ormai lo aveva visto fin troppo demoralizzato per proseguire oltre.

“Io so che lui si è preparato molto mentalmente per poter partecipare al programma di Ilary Blasi. Voleva farlo per stare in contatto con se stesso e con tutte le sue paure. Quando gli hanno proposto di stare sull’altra Isola ho pensato che sarebbe stata una buona occasione per riscattarsi, a sapevo non avrebbe mai accettato perché ormai era palese fosse demotivato. Lui forse voleva una maggiore comprensione e apprezzamento da parte dei suoi compagni di viaggio e sentire le varie polemiche sul suo conto al di fuori del programma lo ha mandato in tilt. Non voleva si parlasse di queste cose perché gli sono state d’intralcio anche durante un suo percorso sul piccolo schermo in passato” ha spiegato.

Giovanna Abate e Akash Kumar continueranno con la loro conoscenza nonostante i recenti dubbi di lei? Staremo a vedere come si evolverà ora il loro rapporto.