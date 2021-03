Se volete perdere qualche chilo di troppo, fate attenzione, bisogna porre la giusta attenzione. Scopri come perdere peso seguendo alcuni consigli.

La perdita di peso è un problema che affligge tantissimo le donne soprattutto quando mancano pochi mesi alla stagione estiva. Ma non corretto correre ai ripari adesso, prestare attenzione a ciò che si mangia quotidianamente è importante. Non è per nulla salutare ne per la forma fisica ne per l’organismo variare di continuo il peso corporeo. Va assolutamente evitato ingrassare in inverno e poi pretendere di perdere peso in poco tempo i chili di troppo soprattutto se l’ago della bilancia si è spostato di molto verso destra.

Quindi cerchiamo di capire come perdere peso seguendo qualche consiglio, prediligendo alcuni alimenti e abitudini sane.

Come perdere peso: consigli da seguire

E’ capitato a tutte di ritrovarsi difronte a questo problema, ma la soluzione migliore che possiamo darvi è non fare diete fai da te.

Quando si decide di perdere peso è opportuno parlare con un medico specialista come il nutrizionista che saprà sicuramente darvi dei consigli a riguardi. Le dieta dimagranti sono studiate e possono variare da persona a persona. Infatti sarà il medico che stilerà la dieta in base alla vostra età, forma fisica, abitudini ed eventuali intolleranze e stile di vita.

Sarebbe importante capire che la perdita di peso non è solo una questione di estetica ma anche soprattutto una questione di salute.

Non si immagina neanche quale possano essere i problemi a cui si va incontro con il passare del tempo se si mangia in modo sregolato.

Innanzitutto l’aumento del peso corporeo potrebbe causare:

aumento della pressione arteriosa

predisporre all’obesità

aumento del colesterolo cattivo

perdita del controllo davanti al cibo

voglia di mangiare sempre

continui sbalzi di umore

disturbi del sonno

aumento di alcune patologie

Non solo anche la mancata attività fisica potrebbe avere percussioni sulla forma fisica. Infatti praticare sport o fare una semplice camminata di almeno mezz’ora la giorno sarebbe importante, scopri il perchè.

Ecco alcuni consigli su come perdere peso, basta seguire i consigli del nutrizionista e adeguarsi piano piano ad abitudini sane e così noterete la differenza. Non esistono alimenti miracolosi che si possono assumere per perdere peso velocemente, neanche sottoporre il proprio corpo a diete troppo stressanti e rigide che a lungo andare posso stancare.

Il trucco sta nel seguire alcune piccole strategie che vi aiutano a perdere peso ecco quali.

-Fare attenzione a ciò che si mette nel carrello del supermercato. Sembrerà banale ma se certi alimenti non avete in dispensa o in frigo vi saranno di grande aiuto. Se non acquistate merendine, snack poco salutari che non fanno altro che aumentare il peso corporeo perchè ricchi in grassi saturi, zuccheri a lungo andare potete prendere troppi chili. Stesso discorso vale per le bevande zuccherate e gassate.

-Bere tanto. L’idratazione aiuta tantissimo per garantire il corretto funzionamento degli organi ma aiuta a mantenere idratata la pelle. Inoltre non è per nulla vero che l’acqua faccia ingrassare, scopri il perchè.

Non solo questo ma alcuni alimenti potrebbero aiutare a perdere peso, scopriamoli.

-Verdure cotte al vapore. Le verdure aumentano il senso di sazietà e di conseguenza placano la fame, senza dimenticare dei benefici che apportano. Quindi via libera a verdure dalle foglie verde come spinaci, bietole, broccoli e non solo. Magari per placare la fame provate a preparare una vellutata di verdure!

-Spezie. Le spezie sono da preferire al sale, che come tuti sanno eccedere con il sale non solo potrebbe far aumentare la pressione arteriosa ma potrebbe portare agli inestetismi della cellulite. Ci sono alcune spezie che possono essere di grande aiuto per perdere peso, cliccate qui e lo scoprirete!

-Avocado. Un frutto che ormai molti adorano dati i benefici, visto che è ricco di grassi insaturi e non solo idrata tanto visto che ne contiene tanta, ma apporta anche sali minerali indispensabili per il benessere del nostro organismo. Potete gustarlo così o da mangiare in un’insalata mista.

-Frutta non zuccherina. La frutta si sa che non dovrebbe mai mancare durante l’arco della giornata. Al giorno andrebbero assunti 5 porzioni tra frutta e verdura di colore diverso. La frutta è davvero importante, scopri se è preferibile mangiarla subito dopo i pasti o lontani. Ricordare che la frutta apporta non solo acqua ma anche le vitamine e sali minerali essenziali al nostro organismo, ma sicuramente se preferite spesso quella zuccherina non va bene.

-Legumi. Potreste gustarli si a cena che a pranzo anche senza pasta, magari in questo modo a zuppa con cereali che contengono fibre e saziano molto. In questo modo placa anche eventuali attacchi di fame. Ma mi raccomando non eccedere con i condimenti come sale e olio.

-Preferire pasta integrale o riso. Non solo potete ridurre le quantità della pasta di grano, ma potete alternare con riso o pasta integrale. Inoltre se ponete attenzione potete abbinare alla pasta verdure, ortaggi o legumi, sicuramente associarla a questi alimenti aiuterà a mangiare senza eccedere con il peso. Chi l’ha detto che la pasta ingrassa, tutto dipende da come la servite e condite!

Sono tanti gli alimenti che possono aiutarvi a perdere peso in modo sano, ma questo spetta al vostro nutrizionista stilare una dieta dimagrante specifica.

I nostri sono solo consigli che possono essere di aiuto a porre maggiore attenzione a tavola. Inoltre ricordare che consumare prevalentemente verdure, cereali integrali, legumi, carne bianca e formaggi magri aiuta tantissimo. Preferite il pesce che dovreste mangiare almeno 3 volte a settimana, evitate cibi fritti e bevande gassate.