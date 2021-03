Si tratta di un gesto che tutti o quasi compiamo, un modo assai diffuso per aprire i barattoli che può diventare però molto pericoloso.

Che si tratti della marmellata, dei sottaceti o della classicissima passata di pomodoro poco conta: tutte prima o poi ci siamo trovate ad affrontare gli odiosi barattoli sottovuoto.

Già, proprio loro, quelli pressoché impossibili da aprire e che, ogni volta, ci fanno invocare l’aiuto di forze superiori (si purtroppo anche quello di fidanzati o mariti). Certo, sono tra i metodi più validi per conservare bene gli alimenti ma quanta fatica poi per poterli riprendere e gustare.

Di fronte alla disperazione è purtroppo facile incorrere in grossolani errori, compier gesti di cui poi rischiamo di doverci pentire nel giro di pochi secondi.

Di fronte al temuto barattolo infatti, si usa spesso un metodo assai discutibile pre aprirlo, una tecnica che può rivelarsi veramente pericolosa.

Probabilmente anche tu lo hai fatto almeno una volta ma da oggi ci penserò bene prima di tentare nuovamente l’impresa.

Non aprire mai i barattoli così

Uno dei metodi più comuni per aprire i barattoli sottovuoto consiste nell’infilare un coltello sotto il bordo del tappo così da far entrare l’aria: questo trucco è un grosso errore.

il coltello potrebbe infatti scivolare e ferirci anche seriamente, soprattutto se stiamo esercitando molta forza per cercare di infilarlo sotto il tappo.

A ciò aggiungiamo poi l’eventualità che la punta del coltello si rompa, peggiorando così ulteriormente la situazione.

Ma qual è allora il modo migliore per aprire un tappo che non ne vuole saperne? Ci sono in realtà diverse alternative come dare un colpetto laterale al tappo usando una paletta ma anche semplicemente il bordo del tavolo: il tappo si deformerà anche solo per un microsecondo, facendo entrare l’aria e eliminando il sottovuoto.

Per scoprire poi tanti altri trucchi e consigli per aprire gli impossibili barattoli ecco qua sotto un video super dettagliato e pronto a stupirci. Intanto però fidatevi e lasciate il coltello nel cassetto o, al massimo, usatelo per gustare una succulenta bistecca: è quello il suo vero e unico compito.