Scopri la funzione stupefacente della linguetta che troviamo sempre sul nostro chiodo, o giacca di pelle, ma non solo.

Il mitico chiodo, la giacca di pelle un tempo di esclusiva competenza dei motociclisti che oggi invece entra a pieno titolo nel guardaroba di tutte noi, intrufolandosi in outfit un tempo semplicemente inimmaginabili.

Da anni abbiamo imparato ad amare questo capo, tanto che le case di moda si sono divertite a reinventarlo in ogni genere di veste: dalle versioni borchie a quelle ricamate quasi bon ton, passando per nuove colorazioni e lunghezze minimal o oversize. Il chiodo non conosce più confini ma, fortunatamente, mantiene alcuni dettagli immutabili.

Alcune caratteristiche sono in effetti irrinunciabili e tra queste c’è lui, il dettaglio di cui vogliamo parlare oggi.

Si tratta di un particolare che spesso passa inosservato ma che in realtà nasconde una funzionalità semplicemente geniale. Cerchiamo di capire meglio di che cosa stiamo parlando.

Sai a che cosa serve la linguetta sulle spalle delle giacche di pelle?

E’ vero, in realtà si tratta di un particolare che poi, dal classico chiodo, è migrato verso molte altre giacche e capispalla in generale, proprio in virtù della sua particolare funzionalità.

Stiamo parlando di quella linguetta che decora le spalle delle nostre giacche di pelle. Spesso chiusa con un bottone clip, questa fettuccia di tessuto non è certo messa lì per caso.

Spesso la si scambia per una banale decorazione ma lei in realtà gioca un ruolo molto pratico per noi donne.

A chi infatti non è mai capitato di veder scivolare la propria borsa lungo il braccio? Muovendoci ma anche semplicemente a causa della scivolosità del tessuto, la borsa tenuta a tracolla rischia di cadere giù dalla spalla e noi lì a tirarla su sempre più di frequente. Una scocciatura, non vi pare?

Be’, la linguetta sulle spalle del nostro chiodo serve proprio ad evitare tutto ciò. La tracolla della borsa potrà infatti esser inserita sotto la fettuccia di tessuto che, chiusa con un bel bottone, farà in modo che la borsa resti proprio lì dove deve stare. Geniale non vi pare?

E pensare che la maggior parte di noi neanche avevano notato questa straordinaria linguetta sulla spalla.