Pollo al forno prefetto e croccante, il segreto per non fallire

Se quando cuciniamo il pollo al forno non riusciamo ad ottenere la giusta croccantezza, ecco un piccolo segreto che ci permetterà di avere un pollo croccante e saporito

Il secondo piatto tipico della domenica? Nessun dubbio, il pollo. Una delle carni più amate e salutari della nostra cucina, che raggiunge la sua esaltazione di gusto quando lo prepariamo al forno magari accompagnato da un contorno di patate.

Spesso però non riusciamo a prepararlo come vorremmo, non lo facciamo troppo croccante, oppure rischiamo di bruciarlo troppo nel tentativo di dargli la giusta cottura, oppure lo facciamo troppo secco.

Ecco che oggi vi sveleremo un segreto che farà si che il nostro pollo resterà perfetto e saporito con la giusta croccantezza.

L’ingrediente segreto per un pollo al forno croccante.

Vi sveliamo uno dei tantissimi consigli della nonna che ci permette con poco di avere un risultato eccezionale. Se vogliamo avere un pollo con un crosta croccante e saporita dobbiamo aggiungere un ingrediente che abbiamo quasi sempre nelle nostre dispense, il bicarbonato.

Un ingrediente semplice da trovare ma che ci permetterà di rendere il nostro piatto migliore. Dovremo infatti aggiungere infatti un cucchiaio di bicarbonato con un cucchiaio di sale. Dopo di che possiamo condire come vogliamo il nostro pollo aggiungendo il pepe e tutte le spezie che utilizziamo di solito per aromatizzarlo.

A questo punto spalmiamo la pelle del pollo con questo composto prima della cottura e lasciamo il pollo a riposare in frigo per mezza giornata ma anche per un intero giorno. Questo tempo farà si che il bicarbonato riesca ad agire bene e che le spezie insaporiscano di più il nostro pollo.

Trascorso il tempo del riposo non ci resta che cuocere il nostro pollo come preferiamo: con le patate, con i peperoni o altri contorni. Il segreto del bicarbonato infatti funzionerà con tutto.

Possiamo utilizzare questo trucco del bicarbonato non solamente con il pollo intero come abbiamo appena consigliato ma anche se volessimo solo cuocere le ali di pollo o le cosce. Il suo effetto sarà lo stesso. Una volta scoperto questo semplice trucchetto siamo certi che non lo abbandonerete più.