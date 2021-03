Perché il tuo lui non pubblica foto di voi due insieme? Scopriamo insieme quali potrebbero essere i motivi dietro la sua scelta.

Sulla carta è tutto perfetto: vi amate, state insieme, state costruendo un futuro e, insomma, siete decisamente felici.

C’è un solo piccolo ed unico neo che, ogni tanto, ti tormenta: i social network!

Scopriamo insieme per quale motivo il tuo compagno preferisce non condividere foto della vostra relazione online.

Perché lui non pubblica foto di voi due insieme: i motivi

Anche se può sembrare un problema “irrisorio“, si tratta, in realtà di qualcosa di veramente molto difficile da “affrontare”.

Perché il tuo fidanzato non pubblica mai foto di voi due insieme?

La domanda sembra pretestuosa ed anche decisamente poco “adulta”: chi si lamenterebbe, infatti, di una situazione così… impalpabile?

I social network, però, ormai fanno parte della nostra vita e, in qualche maniera, riflettono quello che succede nella vita reale.

Attenzione: riflettono non sono la vita reale!

Ecco perché il problema delle foto sui social network ci sembra concreto ma anche… sciocco!

Se il tuo partner non posta foto insieme a te e questo ti fa soffrire, però, è il caso di cercare di capirci qualcosa di più.

Ovviamente, il primo che può spiegarti per quale motivo non posta mai foto di voi due insieme… è proprio il tuo fidanzato!

Se non te la senti di affrontare una chiacchierata a cuore aperto a riguardo, è il caso di farsi un attimo un esame di coscienza.

Il tuo compagno posta accuratamente ogni secondo della sua vita ma evita tutto quello che riguarda te? E, inoltre, mette like a tutte tranne che ai tuoi post? (Qui abbiamo cercato di capire meglio perché succede).

Oppure il tuo fidanzato ha la presenza social paragonabile ad una lumaca, con una foto postata ogni cinque anni, generalmente di un paesaggio o di un pesce appena pescato?

Insomma, ogni situazione, coppia ed anche profilo social sono ovviamente diversi ed unici: inutile cercare di trovare un filo conduttore specifico o pensare di poter individuare il “problema” immediatamente!

Possiamo, però, fare qualche ipotesi e cercare di capire perché il tuo partner non posta mai una foto con te sui suoi social network.

Vediamo quali sono i motivi, per tutte quelle fidanzate che non hanno un compagno che sceglie la foto di coppia come foto profilo (qui ti abbiamo spiegato perché succede).

paura : ormai siamo tutti abbastanza cresciuti da poter valutare un “terribile” risvolto legato ai social network.

I ricordi del passato !

Ogni giorno, sulla nostra bacheca di Facebook o di Instagram, possiamo vedere gli “ Accadde oggi ” e cioè tutti i post che abbiamo pubblicato quello stesso giorno negli anni passati .

Ecco che sbucano relazioni finite male , persone con cui non vogliamo più parlare e di cui, anche, ci vergogniamo !

Uno dei motivi per i quali il tuo partner vorrebbe evitare di postare le foto online è la paura di che cosa succederà nel momento della separazione .

Un altro cuore infranto che si asciuga le lacrime cercando di cancellare tutti i post del passato? No, grazie!

Abbiamo sentito troppe storie di persone che portavano avanti relazioni parallele per non pensare, maliziosamente , che dietro il suo “rifiuto” social non ci possa essere… un’altra persona !

Capita più spesso di quanto ci immaginiamo (ma non per questo motivo devi partire in quarta con le accuse !).

Essere “silenti” sui social potrebbe rappresentare una voglia di privacy che nasconde… qualcosa di un poco losco .

Al tuo compagno non piacciono i social network (forse ha visto The Social Dilemma) o, comunque, non piace l’idea di condividere la sua intimità online.

Insomma, per lui Facebook od Instagram esistono solo per ricordarsi dei compleanni altrui, postare una canzone che gli piace o seguire la pagina della squadra di calcio preferita.

Il motivo per cui non posta foto vostre, infondo, è che… non posta proprio un bel niente!

Per lui, quindi, questo aspetto non è importante: se a te fa soffrire, però, è meglio cercare di affrontare la questione!

Questi sono tre dei motivi più comuni per i quali il tuo fidanzato potrebbe non voler postare le vostre foto insieme online.

Come ogni dinamica di coppia, alla fin fine, siete solo voi due, i diretti interessati, a sapere effettivamente che cosa si nasconde dietro.

Insomma, per capire davvero se c’è un problema o no dovresti veramente confrontarti con il partner o magari con qualcuno che lo conosce bene.

Se la vostra “mancanza” social ti crea qualche difficoltà, dovresti anche interrogarti su che cosa voglia dire davvero per te questo problema!

Coraggio, dopotutto una foto non per sempre mentre voi due… sì!