Perché il tuo fidanzato mette like alle altre ragazze su Instagram? Se la questione ti crea un problema è arrivato il momento di parlarne.

Stai scorrendo la tua home di Instagram, felice e contenta quando ti appare il post di una tua acerrima “nemica“.

Apri la foto e tra i “mi piace” vedi il nome del tuo fidanzato: ah, fedifrago!

Adesso basta, è arrivato il momento di parlare del perché ti infastidisca tanto che il tuo compagno metta il “cuoricino” anche alle altre su Instagram.

Il tuo fidanzato mette like alle altre: parliamone insieme

Può sembrare un problema secondario ma, come abbiamo scoperto qui quando parlavamo di invidia social, in realtà il nostro rapporto con le app può incidere molto con la salute mentale!

Anche il documentario The Social Dilemma ci aveva spiegato perché stare “troppo” di fronte lo schermo del PC o del cellulare fa male.

Insomma, anche se siamo sicuri che il problema reale non è legato al numero di ore che passi a scrollare su Instagram (purtroppo lo facciamo tutti e da quando è iniziata la pandemia anche più a lungo del solito), c’è invece qualcosa legato al mondo social che ti fa veramente imbestialire.

Di che cosa si tratta? Semplice!

Quando, sotto una foto di una ragazza avvenente o di una modella, vedi il like del tuo fidanzato.

Vedere il suo username sotto foto che ti sembrano uscite da un calendario ti fa veramente ribollire il sangue nelle vene.

Ma perché?

Spesso e volentieri il “like” alle altre viene percepito come un vero e proprio “tradimento” anche se, ovviamente, non si tratta assolutamente di un affare così serio!

O meglio, lo è a seconda della vostra relazione.

Ovviamente dobbiamo cercare di “ridimensionare” il tutto e cercare di trovare la prospettiva giusta.

Questo non vuol dire che i tuoi sentimenti a riguardo non siano validi, anzi!

Di certo, da un lato, dovrebbe rassicurarti l’idea che i “like” ed i mi piace sono comunque di “dominio pubblico“.

In un certo senso, quindi, se il tuo fidanzato è un appassionato di Angeli di Victoria’s Secret o di influencer ricoperte di filtri e lo dimostra con i like non sta in realtà cercando di nasconderti nulla.

Possiamo discutere sui suoi gusti, certo, ma non sull’intenzione: insomma non sta cercando di fare qualcosa alle tue spalle!

(Agire dietro le spalle degli altri, infatti, è il vero tradimento).

Ma allora perché il partner mette i mi piace alle altre?

Perché lo fa? I motivi, ovviamente, possono essere i più disparati.

Invece di pensare, però, che il tuo lui stia perdendo interesse nei tuoi confronti (qui ti abbiamo parlato di che cosa succede quando il tuo fidanzato non vuole farlo) è necessario fare un primo passo indietro.

Cosa fai tu quando ti trovi di fronte lo schermo del cellulare?

Pensaci bene: scorri la home, magari mentre stai facendo una pausa pranzo oppure sei al bagno.

Metti like senza neanche pensarci, passando da un attore famoso ad un amico che sta pranzando al mare per poi passare ad un video di gattini.

Insomma, le motivazioni potrebbero essere del tutto innocenti e completamente slegate da un desiderio incontenibile per le altre.

Semplicemente vedo qualcosa che mi piace e, per l’appunto, metto mi piace!

Come lo fai tu, quindi, anche il tuo fidanzato si lascia andare a sessioni di like selvaggio.

Tu, ovviamente, ti indisponi quando vedi quelli legati alla “concorrenza” ma ignori tutte le altre: video di calciatori o di gamer, like al loro cantante preferito o a pesche miracolose.

Il problema vero e proprio, però, arriva quando inizi a pensare che i like che mette il tuo partner ti mettono in difficoltà.

Niente di male in questo se il tuo disagio è reale!

Dobbiamo iniziare a riflettere, però, sulla possibilità che questo non sia il vero problema ma che sia, in realtà, la spia di qualcos’altro.

Forse è lo stesso discorso che abbiamo fatto riferito al fatto che il tuo fidanzato guardi le altre per strada.

Al netto di molestie e di comportamenti “esagerati“, se non ti senti tranquilla al pensiero che il tuo partner possa “aprire una finestra” sul mondo c’è qualcosa che non va.

Una relazione dovrebbe essere fondata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di lasciare intatta l’individualità dell’altro.

Se i suoi like sotto il post delle altre creano così tanti problemi, evidentemente c’è un problema di mancanza di fiducia.

E va risolto, il prima possibile!

Cerca di capire quale sia la verità: ti da fastidio vedere i like del tuo ragazzo sotto i post di Emily Ratajkowski perché temi che non ti ami per davvero oppure è semplice… competizione?

L’importante, alla fin fine, è che tu sappia di essere in una relazione dove il rispetto è al primo posto.

Qualsiasi problema, anche quello più “sciocco” può essere affrontato serenamente in una coppia che sa parlare in tranquillità.

Insomma, non farti troppi problemi, evita le battutine e cerca di capire qual è il vero significato del tuo fastidio.