Alfonso Signorini condurrà la prossima edizione del GF Vip? Parla lui

Alfonso Signorini sarà al timone anche alla prossima edizione del Grande Fratello Vip? Lui ha raccontato che cosa bolle in pentola.

Alfonso Signorini ha poco concluso la messa in onda della quinta edizione del GF Vip. Quest’edizione è entrata nella storia della televisione non solo per le dinamiche scoppiate tra i suoi protagonisti, che non hanno avuto nulla da invidiare alle precedenti edizioni, ma anche per la durata. Basti pensare che i vipponi hanno varcato la famosa soglia rossa durante i primi giorni di settembre per terminare il tutto al mese di marzo. Un’edizione, questa, durata ben metà anno.

Nonostante ciò, il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere se la grande macchina del reality show di canale 5 è già a lavoro o meno per la sesta edizione e se ci sarà sempre Signorini al timone del programma. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso ha rotto il silenzio rivelando che al momento per il momento nulla è stato ancora deciso e non si sarà ci sarà una nuova stagione e se tanto meno ci sarà lui nel ruolo di conduttore.

“A dire la verità, almeno per il momento, nessuno mi ha ancora detto niente“ ha esordito. “Vedremo come si evolveranno le cose, ma di certo non voglio essere ricordato soltanto per aver condotto questo programma e ritrovarmi tra i concorrenti i figli di Pierpaolo e Dayane” ha ammesso, tra l’altro proprio oggi è il compleanno del fratello scomparso della Mello. “Mi piacerebbe fare un programma in terza serata, magari in una rete locale, in cui leggo i tarocchi durante il corso della diretta” ha concluso ironico. “Io sono un sensitivo e mi piacerebbe avere Irene Ghergo nel ruolo di centralinista che mi passa le telefonate dei telespettatori” ha aggiunto per poi tirare le somme di questa quinta edizione.

GF Vip: Alfonso Signorini commenta questa quinta edizione

Alfonso Signorini, durante il corso dell’intervista, ha tirato le somme di questa quinta edizione ammettendo di essere sì felice della vittoria di Tommaso Zorzi, senza nascondere però che faceva il tifo per un altro concorrente che non è riuscito a classificarsi al primo posto per il volere del pubblico del piccolo schermo.

“Io sono molto felice della vittoria di Tommaso perché con lui ha vinto l’intelligenza, il cinismo e l’ironia e soprattutto il talento che spero possa portarlo lontano” ha esordito il conduttore su Zorzi, che ha smentito la collaborazione con Maria De Filippi. “Poco prima che lasciassi Cinecittà, lui mi ha chiesto qualche consiglio su come comportarsi con la sua carriera e gli ho consigliato, seppur difficile, di dire qualche ‘no’. Detto questo, però, non posso nascondere che ho sempre fatto il tifo per Pierpaolo Pretelli. Lo ritengo un bravo ragazzo, buono e positivo, e per questo motivo avrei preferito vincesse. Ma sono anche contento del terzo posto di Stefania Orlando. Lei è una concorrente che ho voluto fortemente, perché è una donna intelligente, spietata e ironica. Questo trio erano i miei preferiti” ha ammesso per poi rivelare chi invece lo ha profondamente deluso in questo percorso.

“Quello che mi ha più deluso è stata senza dubbio Carlotta Dell’Isola. Durante la sua partecipazione a Temptation Island, forse perché stava con Nello, ha dato il meglio di sé. Nella casa avrebbe dovuto fare da contralto al mondo dei vipponi, ma così non è stato” ha dichiarato per poi parlare dei suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo: “Capisco la difficoltà di svolgere il ruolo di opinionista ad un programma che vede me come conduttore, perché dico spesso quello che penso rubando loro il lavoro. Pupo ha volte ironizzava su momenti sbagliati, rovinando una tensione emotiva che si era riuscita a creare con molta fatica. Però lo ritengo un uomo molto intelligente, con una profonda cultura alle spalle. Con Antonella, invece, inizialmente ci siamo un po’ scontrati perché è una che non cambia opinione sulle persone. Lei non mi ha mai ascoltato, ma ha svolto il ruolo molto bene” ha osservato per poi rivelare quali sono i momenti di cui si ritiene più soddisfatto di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Sicuramente questi c’è il momento in cui Gabriel Garko ha scelto di fare coming out. Ad un certo punto del reality, Rosalinda aveva iniziato a far capire che tutte le sue storie erano state montate ad arte e ricordo che lui mi chiamò per dirmi che stava raccontando la verità e che era giunto il momento giusto per fare crollare un castello di carte. Io non volevo leggere la lettera, ne abbiamo parlato fino alle 3 del mattino ma poi durante la diretta ha scelto di volerlo fare. E’ stato un momento molto forte e da lì che quest’edizione ha iniziato a prendere la piega che voleva io. Ovvero quello di fare un Grande Fratello Vip che raccontasse storie di vita vissute, senza andare a spiare dal buco della serratura” ha confidato per poi passare anche all’incontro con i Zenga, che si sono finalmente riuniti.

“Non posso nemmeno dimenticare il momento in cui Andrea Zenga e suo padre Walter si sono riavvicinati. Quello, in tutta onestà, lo considero un po’ il mio fiore all’occhiello devo dire. Mentre il terzo è stato quello nel riuscire ad affrontare il tema della morte in prima serata con la scomparsa del fratello di Dayane Mello. Ero terrorizzato all’idea di essere accusato di fare retorica e di cercare una lacrima facile, ma credo sia venuta fuori una bella pagina anche grazie al carattere e al temperamento di lei” ha concluso per poi commentare anche lo scivolone che Mario Balotelli ebbe proprio nei confronti della bella modella brasiliana: “Non mi ero reso conto di quello che aveva detto, ma i miei autori si perché loro hanno modo di poter ascoltare tutto attraverso gli auricolari e avrei preferito che fossero venuti subito da me a dirmi tutto senza aspettare la pubblicità. Così sembrava quasi mi avessero indottrinato“. ha concluso Alfonso Signorini.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Alfonso Signorini non sa se sarà al GF Vip 6, ma il pubblico spera che la prossima edizione possa prendersi una pausa prima di tornare di nuovo sul piccolo schermo degli italiani.