Maria De Filippi chiama Tommaso Zorzi ad Amici? Lui vuota il sacco e svela tutto

Maria De Filippi, secondo recenti indiscrezioni, avrebbe arruolato Tommaso Zorzi ad Amici. Lui ha rotto il silenzio e raccontato la verità.

Maria De Filippi sta iniziando i preparativi, insieme alla sua infallibile redazione, per la fase serale di Amici e in rete, nonostante manchi ancora un po’ per la messa in onda del programma, non iniziano a mancare le prime indiscrezioni a riguardo.

Alcune voci di corridoio, infatti, rivelavano un nuovo ingresso nel cast dei giudici del talent show, che di anno in anno cambia i propri volti. Tra i personaggi citati questa volta compare anche il nome di Tommaso Zorzi che dopo la sorpresa fatta in diretta al Grande Fratello Vip dalla conduttrice, che ieri ha stoppato la sfilata di Uomini e Donne, sembrerebbe avere buone possibilità di entrare a far parte del suo team e per questo motivo non avrebbe nemmeno potuto prendere parte ai salotti televisivi di maggior successo.

Come anticipato, però, l’indiscrezione è subito impazzata sul web, spingendo l’influencer ad intervenire raccontando tutta la verità sul caso: Tommaso è o non è nel cast del talent show come si è mormorato?

La risposta è purtroppo negativa, Tommaso Zorzi ha smentito il ruolo di giudice al serale di Amici, affermando di non aver ricevuto alcuna chiamata da parte di Maria De Filippi.

Tommaso Zorzi rompe il silenzio: nessuna chiamata da Maria De Filippi

Tommaso Zorzi, sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a smentire le voci che lo vedevano protagonista nelle scorse ore, rivelando che avrebbe sì amato di prendere parte al cast di Amici di Maria De Filippi ma di non aver avuto alcun contatto con lei o con il suo team per prendere parte a questo progetto, smentendo dunque tutti i rumors circolati in rete sul suo futuro professionale.

“Ragazzi, ma magari mi avessero chiamato per ricoprire il ruolo di giudice nella fase del serale di Amici” ha esordito l’influencer sul suo profilo Instagram, tra l’altro di recente si mormora abbia ignorato Giulia Salemi nel backstage di Verissimo. “Io sto ancora aspettando di farle le fotocopie che andrebbe benissimo ugualmente” ha proseguito. “Stagista per sempre!” ha concluso.

Maria De Filippi non ha chiamato Tommaso Zorzi ad Amici, ma nulla esclude che non possa avvenire una futura collaborazione tra loro due. Il vincitore della quinta edizione del GF Vip è un vero e proprio showman e sicuramente non passerà inosservato agli occhi degli addetti in televisione e sei nel suo futuro non ci sarà Maria, sicuramente ci sarà qualche altro interessante progetto che lo riguarda. Non ci resta che attendere che strada seguirà il suo futuro.

Secondo voi chi tra loro merita di andare direttamente al serale? #Amici20 pic.twitter.com/u3FVH7rTLD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2021

E’ innegabile però che la presenza di Tommaso Zorzi ad Amici sarebbe stata sicuramente una bella svolta per il programma dedicato ai giovanissimi, vedendo in un ruolo così importante come quello del giudice un ragazzo che nonostante la giovane età è il perfetto esempio di come saper intrattenere bene il pubblico del piccolo schermo.