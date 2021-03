Rosalinda Cannavò scrive un messaggio per Dayane Mello nel giorno del compleanno del fratello Lucas che oggi avrebbe compiuto 27 anni.

Rosalinda Cannavò scrive un messaggio a Dayane Mello per ribadirlo tutto il suo affetto. Nel giorno in cui Lucas Mello, il fratello di Dayane morto in un incidente stradale, avrebbe compiuto 27 anni, Rosalinda, tra le storie su Instagram, pubblica un collage con alcuni momenti trascorsi con Dayane nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dichiarandole l’enorme affetto che prova per lei e supportandola in un giorno particolarmente difficile.

L’ultimo periodo trascorso nella casa di Cinecittà aveva allontanato Dayane e Rosalinda. Tra le due, tuttavia, c’era stato un affetto sincero che oggi ha portato la Cannavò a scrivere un messaggio a Dayane.

Rosalinda Cannavò, il gesto per Dayane Mello che fa sperare i fan

Oggi, martedì 9 marzo, Lucas Mello, il fratello di Dayane scomparso prematuramente a causa di un incidente mentre la modella brasiliana era nella casa del Grande Fratello Vip, avrebbe compiuto 27 anni. Per Dayane che, conclusa l’avventura nel reality sta dedicando il suo tempo alla figlia Sofia, è un giorno particolare e Rosalinda Cannavò le ha scritto un messaggio.

“Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto. Lasciare indietro quello che non serve. #CiaoLucas #Rosmello”, ha scritto l’attrice siciliana pubblicando un collage con quattro abbracci che Dayane e Rosalinda si sono scambiate nella casa del Grande Fratello Vip.

Per Dayane non è sicuramente un giorno facile. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo e trasmessa sabato 6 marzo, parlando della morte del fratello Lucas, la modella brasiliana ha detto:

“Il dolore è ancora molto grande, ma mi sento grata nei confronti della vita. Il mio amore nei confronti di Lucas era incondizionato. Era il cucciolo di casa. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui e ora lui sia in un mondo migliore”.

Parlando della sua amicizia con Rosalinda, ai microfoni di Silvia Toffanin, Dayane aveva detto: “Nei primi due mesi io per lei ho provato dei sentimenti molto forti, una cosa molto bella, che non ho voluto però esprimere in una maniera più espansiva perché avevo tanta paura e poi c’era mia figlia che mi guardava da casa. Ma non si trattava di amore”. Oggi, il gesto di Rosalinda per l’amica Dayane.