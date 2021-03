Se desiderate un make up perfetto è necessario prestare attenzione a non commettere errori comuni. Scopriamo quali.

Il make up per molte donne è indispensabile non solo perchè risalta determinati punti del viso, ma le rende talvolta più sensuali o addirittura va a nascondere le possibili imperfezioni, come brufoli o macchie. Il trucco è un alleato di bellezza ma è necessario prestare attenzione per non ottenere un risultato contrario. Se si decide di coprire le imperfezioni con il make up va fatto nel modo corretto per non incrementare il problema occludendo i pori e peggiorando il problema.

Purtroppo la fretta potrebbe far commettere errori che possono rendere poco perfetto il make up o addirittura mostrare qualche anno in più. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consigli sul make up così da non commettere errori.

Trucco perfetto? Scopri gli errori da evitare

Se si vuole mostrare un trucco viso perfetto e duraturo è necessario prestare attenzione per evitare di commettere errori che possono far cadere in errori.

Quindi se vogliamo sfoggiare un make up perfetto che ci regalano un aspetto giovane, luminoso ben curato è necessario evitare qualche errore, scopriamo quale.

1-Non idratare il viso. Se si applica il make up senza aver preparato il viso è un errore che potrebbe non garantire un trucco a lungo. Dopo aver lavato il viso con un prodotto specifico, applicate una crema giorno. Non dimenticate anche delle labbra, ecco qualche piccolo consiglio.

2-Eccedere con il fondotinta. Innanzitutto scegliete sempre un fondotinta di qualità adatto alla vostra pelle e della tonalità giusta e non si deve creare un distacco di colore tra la mascella e il collo. Non solo talvolta quando si va di fretta e si ha pochissimo tempo per dedicarsi al make up si applica solo l’ombretto, rossetto e mascara omettendo il fondotinta. L’errore che può accadere spesso se ne applica troppo e nel modo sbagliato, basta applicare il fondotinta su una spugnetta umida, segui qualche piccolo consiglio su come sceglierlo e applicarlo correttamente.

3-Pennelli non adatti o sporchi. Non si può generalizzare con l’utilizzo dei pennelli, ecco una piccola guida che vi permetterà di non sbagliare. Inoltre i pennelli vanno lavati spesso perchè sono un ricettacolo di polvere e batteri, si sporcano inoltre di prodotti cremosi ma anche di polvere. I residui di sporco si trasmettono sulla pelle e viceversa e possono rendere poco uniforme l’applicazione del trucco. Solo in questo modo applicherete il make up senza creare imperfezioni.

4-Troppo correttore. Come accade per il fondotinta non solo si deve applicare correttamente ma anche la colorazione deve essere adatta al vostro incarnato. Inoltre se applicate troppo correttore perchè volete nascondere le occhiaie e le imperfezione, fate attenzione a non ottenere un effetto contrario.

5-Troppo ombretto. Innanzitutto va scelto l’ombretto che sposa benissimo con il colore dei vostri occhi ma non dimenticate di sfumare così da diffondere il colore sulla palpebra. In questo modo si eviterà di avere una macchia enorme di colore.

6-Eccedere con il mascara. Non tuti i mascara sono uguali, quindi se avete un mascara volumizzante l’errore è dietro l’angolo perchè rischiate di lasciare troppo prodotto sulle ciglia e si potrebbero notare dei grumi. Poi anche l’applicazione deve essere delicata e non inserite di continuo lo scovolino all’interno del mascara e poi estrarlo, così rischiate di lasciare troppo prodotto. Quando applicate il mascara sulle ciglia dovete procedere lungo tutta la lunghezza delle ciglia senza fare il zig zag. Inoltre fate attenzione a non far inglobare troppa aria nel tubetto del mascara perchè rischiate di far seccarlo troppo.

7-Applicate il rossetto su labbra secche e screpolate. Non si può applicare il rossetto su labbra secche e screpolate, quindi è necessario prepararle idratandole e applicando un pò di burro di cacao così non solo sarà facile applicare il rossetto ma si avrà una maggiore durata. Sicuramente in questo caso è consigliabile il rossetto no matt.

8-Mascara prima dell’ombretto. Si può commettere questo errore quando si va di fretta, ma il mascara è l’ultimo step va applicato sempre dopo l’ombretto. Rischiate di far cadere la polvere dell’ombretto sulle ciglia e non è bello a vedersi.

Esagerare è l’errore comune, ma non è proprio una bellissima idea, si deve creare la giusta armonia nei colori e quantità. Ponete attenzione esaltando i punti di forza e nascondendo imperfezioni.

Quindi prestate attenzione a non ricadere in questi errori, così da sfoggiare un make up perfetto.