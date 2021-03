By

Ermal Meta primo nella classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2021 con “Un milione di cose da dirti”: la sua reazione conquista tutti.

Il nome di Ermal Meta era tra i più attesi tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 e la sua esibizione non ha deluso le aspettative. Con il brano “Un milione di cose da dirti”, Ermal Meta torna a cantare l’amore e lo fa in modo delicato, intimo, profondo e sensibile con cui tocca le corde del cuore.

Un brano che ha conquistato subito anche la giuria demoscopica che lo ha inserito al primo posto della classifica parziale della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 e nella classifica generale delle prime due serate. Un risultato che ha scatenato l’entusiasmo dei fans, ma anche quello del cantautore che ha ringraziato i fans ed espresso la propria felicità.

Ermal Meta felice sui social dopo l’esibizione a Sanremo 2021: i ringraziamenti

Un’esibizione, quella di Ermal Meta al Festival di Sanremo 2021 che ha conquistato tutti ed emozionato lo stesso artista che, dopo il messaggio dedicato ai fan prima di salire sul palco del Teatro Ariston, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato le emozione provate nel momento in cui ha camminato nuovamente sul palco dove, tre anni fa, ha trionfato con l’amico Fabrizio Moro che gli ha mandato un messaggio di supporto prima di Sanremo 2021.

“Ciao a tutti, è stata una cosa pazzesca. A quel palco non ci si abitua mai e neanche all’affetto di ognuno di voi. Davvero grazie di cuore”, ha detto subito dopo l’esibizione.

Dopo i risultati della classifica, poi, Meta non ha nascosto il proprio entusiasmo come potete vedere nel video qui in basso.

Su Instagram, inoltre, ha annunciato la pubblicazione del videoclip di “Un milione di cose da dirti”, da ogni disponibile ovunque, usando delle parole che sono arrivate al cuore di tutti i suoi “lupi”.

“Un Milione Di Cose Da Dirti finalmente è vostra e io sono emozionato che possa suonare in ognuno di voi. Abbiatene cura come ne avete con me”.



Il video ufficiale di Un milione di cose da dirti ha già ottenuto più di 30mila visualizzazioni e il numero è destinato a salire. Oggi, durante la serata dei duetti di Sanremo 2021, Ermal Meta torna sul palco dell’Ariston con la cover di “Caruso” di Lucio Dalla. Con lui ci sarà Napoli Mandolin Orchestra.