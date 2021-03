Ermal Meta in gara al Festival di Sanremo 2021 riceve il supporto dell’amico Fabrizio Moro: il messaggio del cantautore romano conquista tutti.

Ermal Meta torna al Festival di Sanremo dopo la vittoria nel 2018 e riceve il messaggio d’incoraggiamento dell’amico Fabrizio Moro. Per la gioia dei fans, Ermal Meta ha pubblicato sui social lo screenshot del messaggio che Fabrizio Moro gli ha scritto alla vigilia del suo ritorno sul palco del Teatro Ariston.

Legati da un’amicizia vera e sincera, Ermal Meta e Fabrizio Moro continuano a sipportarsi a distanza. Dopo i reciproci messaggi per la pubblicazione degli album Canzoni d’amore nascoste di Moro e Tribù Urbana di Meta in uscita il 12 marzo, i due artisti tornano a far sognare i fans, innamorati della loro amicizia, in occasione del Festival di Sanremo 2021.

Durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, una giornalista ha chiesto: “Fabrizio (Moro ndr) ti ha mandato un messaggio? Cosa ti ha scritto?”. Ermal ha risposto: “Fabrizio è pessimo dal punto di vista comunicativo. Lo chiami e il telefono è sempre spento, è sempre incasinato. Però sono sicuro che prima di domani (oggi ndr) mi manderà un messaggio e se non me lo manda, gliela faccio pagare”.

Se Fabrizio non gli manda un messaggio gliela fa pagare. Ho urlato. pic.twitter.com/cWCoIiwkzb — Le MetaMorizzate (@Meta__Moro) March 2, 2021

Fabrizio Moro, però, si è fatto sentire e prima del ritorno di Ermal sul palco del Teatro Ariston dove, nel 2018, hanno trionfato insieme con la canzone “Non mi avete fatto niente”, gli ha mandato l’atteso messaggio che ha scatenato l’entusiasmo dei MetaMoro ovvero dei cuori gialloblù come si definiscono i fans di entrambi.

“Amico mio volevo mandarti un abbraccio per questi giorni… Del Festival vedrò solo qualche frammento perchè sono chiuso in sala montaggio praticamente ogni notte fino alla fine della prossima settimana ma farò il tifo per te. Ti voglio tanto bene. Un abbraccio intanto, Fab”, sono le parole che Fabrizio Moro ha scritto ad Ermal.

I fans speravano di vederli insieme nella serata dei duetti di Sanremo 2021 durante la quale Ermal Meta si esibirà con “Caruso” di Lucio Dalla. Fabrizio Moro, però, non ci sarà, ma pur essendo impegnato nel montaggio del film Ghiaccio di cui è regista di cui sta scrivendo la colonna sonora dopo aver concluso le riprese, farà il tifo per lui.