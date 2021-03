Loredana Bertè torna a Sanremo. Maria Teresa Ruta: “Abbiamo lanciato una moda”

Loredana Bertè al Festival di Sanremo 2021 ha stupito tutti non solo per la sua performance, ma anche per il look. Compresa Maria Teresa Ruta.

Loredana Bertè, dopo l’esperienza nel 2019, ha deciso di tornare ancora una volta sul palco dell’Ariston. La cantante, oltre a cantare alcuni dei suoi brani più famosi, ha presentato il suo nuovo singolo, che in poco tempo si è confermato essere un vero e proprio successo. Ma oltre alle sue doti artistiche, Loredana ha colpito il pubblico di Sanremo 2021 per il suo look.

La cantante, infatti, ha deciso di sfoggiare, oltre al classico vestito che l’ha resa iconica riproducendolo con tonalità a stoffe differenti, una nuova acconciatura che l’ha consacrata icona di stile, oltre che del bel canto. Loredana, infatti, ha sfoggiato una pettinatura che vede i suoi capelli decorati con delle bellissime farfalle, ovviamente finte, che nel giro di qualche minuto sono diventate virali sul web.

Il pubblico ha subito promosso il look proposto ieri sera, ed anche le sue iconiche gambe, ma non ha potuto fare a meno di accostarlo ad uno simile proposto da Maria Teresa Ruta alla finale del Grande Fratello Vip, che aveva scelto di decorare i suoi capelli con degli uccellini di plastica.

Il paragone si è subito sparso sul web, tanto da giungere alle orecchie della conduttrice che ha subito commentato il tutto sul suo profilo Twitter.

Maria Teresa Ruta e Loredana Bertè: il nuovo “trend” a Sanremo 2021

Maria Teresa Ruta, vedendo il post che riguardava non solo la sua acconciatura ma anche quella proposta da Loredana Bertè a Sanremo, ha subito apprezzato il paragone fatto dagli utenti della rete, taggando a sua volta la cantante e rivelandole che evidentemente entrambe hanno lanciato un nuovo trend nell’ambito dell’hairstyle.

“Loredana, guarda, insieme tra farfalle e uccellini siamo riuscite a lanciare a una nuova moda” ha esordito la conduttrice sul suo profilo Twitter, che di recente si è sottoposta alla macchina della verità a Live Non è la d’Urso. “W la natura” ha aggiunto divertita. Loredana, però, che ha sempre dichiarato di non essere molto social, non ha ancora replicato, ma sicuramente avrà avuto modo di sapere che il look presentato nelle scorse ore sul palco dell’Ariston ha colpito il pubblico del piccolo schermo che ancora una volta l’ha incoronata come un’icona di stile, oltre che della musica rock in Italia.

Loredana Bertè, ancora una volta, come anticipato, si è dimostrata essere una vera e propria icona di stile, pronta a dettare le regole del gioco. Tanto da fare invidia alle sue colleghe più giovani, che non possono che prenderla come un punto di riferimento non solo nel campo artistico, visto che ancora oggi sforna hit di successo, ma anche da quello estetico, visto che le sue gambe hanno fatto impazzire gli utenti della rete. Insomma, nonostante siano passati anni, la Bertè è ancora sulla cresta dell’onda.