Maria Teresa Ruta alla macchina della verità: ha mentito sui suoi flirt?

Maria Teresa Ruta a Live Non è la d’Urso si è sottoposta alla macchina della verità: ha mentito o no sui suoi flirt al GF Vip?

Maria Teresa Ruta è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso per sottoporsi alla macchina della verità. In quanto insieme a Barbara d’Urso si è provato a capire se la conduttrice, durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, abbia mentito o meno sui suoi flirt raccontati durante il corso delle varie dirette con Alfonso Signorini.

Maria Teresa Ruta si è sottoposta alla macchina della verità, ma quest’ultima ha confermato o smentito la sua versione dei fatti? Ecco che cos’è successo in studio.

Live Non è la d’Urso: Maria Teresa Ruta si sottopone alla macchina della verità

Maria Teresa Ruta, che è entrata in studio dopo lo spazio dedicato a Giulia Salemi, che è stata protagonista di una pesante insinuazione, ha risposto a tutte le domande di Barbara d’Urso, che non si è di certo risparmiata.

La bella conduttrice partenopea le ha chiesto se fosse vero che Alain Delon l’abbia invitata a bere un drink dopo l’esperienza a Miss Italia, come lei ha raccontato al GF Vip. Maria Teresa ha confermato di nuovo questa versione dei fatti e la macchina le ha dato ragione. Primo punto a suo favore. Barbara, poi, le ha chiesto se fosse vero che Alba Parietti le abbia rubato il posto a tavola, lei ha risposto di non saperlo per poi valutare un “no” ed anche in questo caso la macchina ha confermato che è vero.

Così come ha confermato che ha ballato con il Principe Alberto, ma non che tra di loro c’è stato un bacio. In quanto in questo caso la macchina ha detto che è un falso, ma la Ruta si è giustificata affermando che non è stato un vero e proprio bacio, in quanto era un semplice bacio a stampo. Poi si è passato a Francesco Baccini, dove Barbara le ha chiesto se sono mai andati oltre l’amicizia. Maria Teresa ha risposto di no e la macchina ha captato una bugia e quando la d’Urso le ha chiesto se voleva ripetere la domanda, lei ha preferito di no ed in molti hanno intuito con questa sua volontà un suo voler confermare il flirt raccontato in precedenza.

Si è passati ad Amedeo Goria, che lei ha rifiutato di incontrare settimana scorsa, e la d’Urso le ha chiesto se lo ha mai tradito. Lei ha risposto di no, ma la macchina per ben due volte ha captato la sua risposta come un falso. “Ma magari lo avessi tradito” si è giustificata lei. “Dopo tutte le volte che lui lo ha fatto con me” ha aggiunto con la sua solita ironia.

COLPO DI SCENA

E la risposta di MTR ⚰️⚰️#noneladurso pic.twitter.com/CHkh4jSogW — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021

Maria Teresa Ruta a Live Non è la d’Urso ha dimostrato, per quanto riguarda la sua esperienza al Grande Fratello Vip, secondo quanto rivelato dalla macchina, di aver sempre detto la verità.