Coffee Cheesecake, un dolce perfetto da gustare a colazione, a merenda o in qualsiasi momento della giornata goloso e che regala quella carica che solo il caffè può donare.

I dessert al caffè vantano di certo moltissimi amatori, sono golosi, dolci al punto giusto e sanno donare piacere al palato e anche quella carica che molte volte serve durante la giornata.

Possono essere gustati a colazione, per una merenda pomeridiana o anche come dessert dopo i pasti. Oggi impareremo a preparare una buonissima Coffee Cheesecake preparata con ingredienti leggeri, proteici e perfetti anche per chi segue un regime alimentare controllato. Insomma, un dolce da gustare senza troppi sensi di colpa! Scopriamo come prepararla!

Coffee Cheesecake: gli ingredienti ed il procedimento per prepararla

La Coffee Cheesekake è un desser goloso e anche buonissimo creato dalla food blogger healthynuvola, che ha voluto regalare ai suoi followers la possibilità di gustare un dolce al caffè dalla consistenza morbida e avvolgente e che lei stessa presenta in modo invitante:

“Sicuramente questa ricetta sarà apprezzata da tutti i veri amanti del caffè ma del resto, è impossibile vivere senza! Bene, detto questo, siete pronti/e per partire alla carica con questa cheesecake? Che aspettate a provarla? Attendo le vostre repliche. Fatemi sapere che ne pensate!”

Gli ingredienti

“-50 grammi di fiocchi di avena cioccolatoso (Tsunami Nutrition)

-50 grammi di albume

Per l’interno

-1 uovo

-50 grammi di ricotta light

-80 grammi di yogurt fage total 0%

-10 grammi di fruttosio o altro dolcificante

-1 cucchiaino e mezzo di nescafé

Topping:

-quanto basta di gocce di cioccolato”

Il procedimento

“Prendere una ciotola e mettere all’interno i fiocchi di avena insieme all’albume procedendo ad amalgamarli per bene. Una volta pronto, creare una base con l’impasto dentro uno stampo a cerniera (da 10 cm).

Successivamente unire l’uovo alla ricotta, allo yogurt, al nescafè (o al caffè) e al dolcificante amalgamando per bene.

Dopo aver mescolato il tutto inserire il composto sulla base già preparata in precedenza e aggiungere le scaglie di cioccolato sulla superficie. Cuocere la cheesecake in forno ventilato a 180° per 25/30 minuti, una volta pronta attendere che si raffreddi per poi estrarla e guastarla.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍴💞 (@healthynuvola)

