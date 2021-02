Giulia Salemi, pesante insinuazione a Live Non è la d’Urso: “Ti menano”

Giulia Salemi a Live Non è la d’Urso è stata protagonista di una pesante insinuazione da parte di Caterina Collovati.

Giulia Salemi, dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, è stata ospite da Barbara a Live Non è la d’Urso, dove ha affrontato le 5 terribili sfere. Gli opinionisti della bella conduttrice partenopea non si sono di certo risparmiati nei suoi confronti, in particolar modo Caterina Collovati che ha fatto una pesante insinuazione in diretta. Che cosa ha detto?

Caterina ha accusato Giulia di averci provato con suo marito. In quanto sei anni fa avrebbe collaborato con lui in una trasmissione ed avrebbe trovato alcuni messaggi di lei in cui lo chiamava amore e lo invitava alla sua festa di compleanno. La Collovati non ci è andata di certo leggera perché ha riportato anche alcuni vecchie dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci in cui rivelava di aver trovato alcuni suoi messaggi a Briatore.

“Quando ho sentito la storia della Gregoraci, mi sono detta che a questo punto tu hai un vizietto, ma la prima volta ti è andata bene. La seconda pure, alla terza stai attenta che ti menano“ ha dichiarato Caterina.

Giulia Salemi è stata vittima di una pesante situazione a Live Non a d’Urso, ma ecco come ha replicato all’opinionista.

Caterina Collovati attacca Giulia Salemi a Live. Lei: “E’ un brutto messaggio”

Caterina Collovati ha un sospetto CHOC! Dice che Giulia Salemi ci ha provato con il marito? “Io chiamo amore tutti”

“Mio marito amore non lo chiami” Voi a chi credete? #noneladurso pic.twitter.com/PBzb9Qhjr8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021

Giulia Salemi non ha smentito la presenza di questi messaggi, chiarendo però che lei ha chiamato amore il marito di Caterina Collovati non per volerci provare, ma semplicemente perchè è il suo modo di rapportarsi alle persone e non di certo per fare delle avances.

“Non mi piace questo messaggio che state facendo passare di me, le cose non stanno così“ ha chiarito Giulia, che di recente è stata ospite a Verissimo dove ha parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. “Ti do un consiglio Giulia” intervenuta Barbara d’Urso, che ha prima rimproverato la sua opinionista per i termini utilizzati. “Non chiamare le persone sposate amore, se no si creano degli equivoci“ ha consigliato e la Salemi ha prontamente replicato che sicuramente correggerà questo aspetto del suo carattere.

“Questo non lo accetto” Giulia Salemi risponde alle accuse di Caterina Collovati e conferma di non averci MAI provato con il marito #noneladurso pic.twitter.com/puq2vkhQPQ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021

Giulia Salemi a Live Non è la d’Urso si è ritrovata ad essere pesantemente attaccate dalle opinioniste della conduttrice, ma nonostante tutto è stata in grado di affrontarle a testa alta.