Giulia Salemi, le parole che non ti aspetti su Pierpaolo Pretelli: “Mi protegge”

Giulia Salemi, a Verissimo, parla di Pierpaolo Pretelli: “Mi protegge, ha visto anche la mia parte fragile”. E su Tommaso Zorzi: “Mi ha ferita”.

Lunedì 1° marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2020, Giulia Salemi potrà riabbracciare il suo Pierpaolo Pretelli con cui l’amore è nato, giorno dopo giorno, sotto le telecamere della casa di Cinecittà. Serena, felice e innamorata, la Salemi ha parlato del sentimento che prova per Pierpaolo Pretelli in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nella puntata trasmessa il 27 febbraio.

Giulia rilascia parole importanti nei confronti di Pierpaolo Pretelli che le ha fatto rivivere emozioni che non provava da un po’.

Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli? Era da un po’ che non mi innamoravo”

Giulia Salemi non nasconde i propri sentimenti per Pierpaolo Pretelli. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da single e pensando di restarlo, è stata travolta dai sentimenti che ha cominciato a provare per Pierpaolo Pretelli e con cui è pronta a vivere una storia nella vita vera.

“Pierpaolo mi manca tantissimo. Era da un po’ che non mi innamoravo. Sono entrata da single e con l’idea di rimanerlo. È stato un qualcosa di graduale, non c’era nulla di premeditato. Siamo diventati prima amici e ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d’onda. Giorno dopo giorno qualcosa è cambiato. Con lui non mi sento giudicata, mi sento apprezzata per ciò che sono realmente. Non ho mai sentito un tale feeling con un uomo. Con lui posso essere totalmente me stessa”, ha detto Giulia.

“La cosa che mi piace di lui è che ha visto tutte le mie sfaccettature, soprattutto la parte più fragile, è stato l’unico a non approfittarne, anzi, ha cercato di proteggermi quando ero più vulnerabile”, ha aggiunto la Salemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

A Verissimo, la Salemi ha parlato anche di Tommaso Zorzi. “Sono una persona autoironica ma ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita”, ha ammesso Giulia che è entrata nella casa come amica di Tommaso. Tra i due, durante il percorso fatto insieme, ci sono state diverse incomprensioni. “Tommaso mi ha dato una chiara idea di quello che sono io per lui e di quello che sarà il nostro rapporto”, ha concluso.