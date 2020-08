Labbra idratate e curate: come prendersene cura a casa

Tutte le donne dovrebbero avere le labbra idratate e curate sempre, ma non è sempre così, come prendersene cura stando comodamente a casa? Scopriamo.

Le labbra sono una zona molto delicata del viso, sono la parte sempre più esposta. Per molte donne non devono essere curate come il viso, la mancata cura e idratazione, però può solo danneggiarle. Spesso le labbra passano in secondo piano quando viene a mancare il tempo o perchè non si da la giusta importanza.

Con il passare del tempo, con l’avanzare dell’età, le labbra perdono la giusta idratazione, possono comparire le fastidiose rughe, che possono compromettere anche l’applicazione del rossetto. Non solo anche l’esposizione al sole e all’inquinamento atmosferico possono renderle screpolate e secche. Quindi è opportuno trovare il tempo per curarle, così da averle sempre idratate e perfette, così da facilitare l’applicazione del rossetto. Si deve seguire una vera e propria beauty routine.

Scopriamo come vere labbra idratate e curate, seguendo semplici gesti.

Labbra idratate e curate: come prendersene cura

Le labbra sono una zona molto delicata del nostro viso, è necessario prendersene cura tutto l’anno sia in inverno, per evitare che il freddo possa seccarle, che d’estate che possono screpolarsi a causa dell’esposizione diretta del sole. Si punta sempre l’attenzione sulla cura del viso, seguendo scrub, maschere e pulizia costante, ma si scarta in automatico le labbra. Si commettono diversi errori, non solo durante l’applicazione del rossetto, ma anche nella rimozione. Non tutte le donne utilizzano lo struccante labbra, se non viene fatto bene possono rimanere residui di rossetto nelle pieghette. Infatti già al momento dell’acquisto dello struccante non si legge l’etichetta se è adatta alle labbra.

Quindi esaminiamo in dettaglio come eseguire una beauty routine alle labbra.

1- Eliminare ogni traccia di rossetto: acquistate uno struccante viso adatto alle labbra. Applicatene un pò sul dischetto di cotone e rimuovete ogni residuo di trucco, noterete subito le labbra morbide e senza trucco. Potete avere sempre in borsa delle salviette struccanti, così da poterle usare al momento opportuno.

2-Scrub con ingredienti naturali: lo scrub labbra è un trattamento necessario da fare, è indispensabile per avere labbra sane e idratate. Si possono utilizzare ingredienti naturali come il miele, olio di cocco, cioccolato, limone, oppure potete acquistare scrub pronti all’uso. Provate a mettere in una terrina 2 cucchiai di olio di cocco, che deve essere ammorbidito, poi 2 cucchiai di zucchero di cocco ed infine un cucchiaio di miele. Mescolate bene con una spatolina e conservate in frigo in un barattolo di vetro per 3 settimane. Poi l’applicate sulle labbra, facendo dei massaggi delicati, lasciate agire per 5 minuti e poi sciacquate.

Provate uno scrub a cannella e miele, mettete in un barattolo di vetro un cucchiaio di zucchero di canna, una goccia di olio essenziale di vaniglia e un cucchiaino di miele. Mescolate bene con una spatolina, applicate sule labbra, fate un massaggio delicato e lasciate agire per un 4 minuti poi sciacquate con acqua tiepida.

3- Burro di cacao: indispensabile per le labbra, così saranno sempre idratate. Deve essere applicato due volte al giorno, al mattino e la sera. Preparatelo a casa voi, sciogliete a bagnomaria 2 cucchiaini di burro di karitè e di cocco, mescolate e unite 3 gocce di olio di jojoba. Fate raffreddare e lasciate in frigo, poi utilizzatelo non appena sarà solido.

Se decidete di acquistare il burro di cacao, optate sempre per uno di qualità, così da avere le labbra idratate per lungo tempo. Le donne mature devono utilizzare un burro di cacao antietà, che deve contenere l’acido ialuronico.

4- Oli specifici per idratare le labbra: provate l’olio essenziale di vaniglia, di menta non solo idratano, ma rendono le labbra più fresche. In commercio esistono gli oli colorati, che potete utilizzare come sostituto del rossetto. In questo modo date un finish, luminoso e brillante.

Labbra curarle tutto l’anno

Non è così difficile prendersi cura delle labbra, bastano piccoli e semplici step da seguire. Le labbra si devono curare e idratare ogni giorno, con giusti prodotti.

In inverno si devono proteggere dal freddo, dal vento, infatti le labbra tendono a disidratarsi e seccarsi. Non solo anche in estate, il sole, caldo, afa possono seccarle. Quindi è opportuno inumidire non solo con prodotti,ma anche con la saliva.

Poi ci sono anche situazioni come allergie e dermatiti, che possono causare secchezza. La beauty routine si deve fare tutto l’anno, ma in particolar modo quando arriva la stagione estiva, le labbra oltre ad essere idratate, si devono proteggere dai raggi UV. Non solo le labbra non protette può causare l’herpes labiale.

La crema protettiva per labbra, si deve applicare anche se trascorrete una giornata all’aria aperta,non dovete andare al mare necessariamente. Assicuratevi di scegliere una crema di buona qualità, così da mantenere le labbra morbide e idratate a lungo. Non utilizzate mai il burro di cacao, come sostituto della protezione solare labbra. Purtroppo non le va a proteggere, anzi le espone maggiormente al sole.