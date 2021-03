Il Festival di Sanremo è appena iniziato ma, oltre alle canzoni, sono i look di artisti ed ospiti a far discutere. Mentre si attende la modella Vittoria Ceretti, vediamo i gioielli più belli delle prime due serate sul palco del teatro Ariston.

Arisa ha sfoggiato, sopra la giacca rossa di Maison Margiela, uno dei bracciali più venduti dalla maison Cartier, “Juste Un Clou”. Il chiodo trasformato in gioiello in versione oro è un vero oggetto del desiderio per milioni di donne. Oggi disponibile in diverse varianti, dall’oro bianco a quello rosa, con diamanti o senza, in misura small o large, è stato prodotto anche come collana ed anello. Il chiodo gioiello è un’invenzione del 1972 di Aldo Cipullo, lo stesso ideatore dell’iconico “Love”. Scopriamo gli altri accessori must have di queste prime due serate del Festival di Sanremo.

Cinque accessori must-have direttamente dal Festival di Sanremo

Matilda De Angelis ha optato per tanti piccoli anelli, semplici ma luminosi, nel mood della tendenza degli ultimi anni. Molti designer infatti realizzano anelli già in coppia o in set da cinque o anche dodici pezzi da mixare a piacimento. Anche la supermodella Gigi Hadid e la “nostra” Alessia Marcuzzi sono solite indossarli. Ci piacciono e, soprattutto per le più giovani, sono davvero cool.

La parure di alta gioielleria portata da Elodie fa parte della collezione “Serpenti” di Bvlgari. Tempestata di diamanti, ha lasciato letteralmente a bocca aperta il pubblico, non solo per la sua bellezza ma anche per il valore degli stessi gioielli made in Italy. Una vera star!

Orietta Berti, tornata al Festival dopo ben ventinove anni ma con la grinta di sempre, ha bagnato il naso a Fiorello ed ha cantato come la professionista che è. A lei si perdona tutto, anche le conchiglie sulla maglia di paillettes (per approfondire leggete qui) ma gli orecchini lunghi di diamantini sono tra i più interessanti della gara.

Annalisa ha scelto una romantica rosa nera rock che ricorda la moda in voga nei primi anni del nuovo millennio. Perfettamente abbinata all’outfit Blumarine – di cui vi abbiamo parlato qui – Gli orecchini con brillanti fanno da contrasto al nero senza destare l’attenzione dal resto del look.

Cinque stili diversi ed altrettante personalità. Ognuna scelga ciò che la rappresenta di più e, ricordate, l’accessorio giusto al momento giusto può farvi ricordare a lungo.

Silvia Zanchi