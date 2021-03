A quanto pare si, le paillettes sono tornate di moda. Non che fossero mai completamente scomparse ma erano di certo passate in secondo piano. Dopo le varie apparizioni sulle passerelle delle firme più prestigiose, le paillettes sono approdate in tv. I vip nostrani le sfoggiano regolarmente e sono in linea con le tendenze del momento. Vediamo i capi in paillettes da avere asap.

Da Chanel a Louis Vuitton passando per Michael Kors e Giorgio Armani, le paillettes hanno illuminato le collezione primavera – estate 2021 ed ora non resta altro che scegliere il look più adatto al nostro stile. Elisabetta Gregoraci ha scelto outfit luccicanti in più puntate del Gf Vip. Vediamo le paillettes in tutte le versioni.

Paillettes ovunque alla finale del Grande Fratello Vip

Anche se l’ultimo abito indossato da Elisabetta sarebbe più adatto ad una ventenne, sia per taglio che per texture, basti pensare alla copia di Kendall Jenner, è stata lei la vera regina delle paillettes al seguitissimo reality di Canale 5!

La proposta più cool di oggi è firmata Asos Edition (foto sopra) e consiste in una gonna midi a fiori con paillettes, appunto, di colore argento e bianco da abbinare al top coordinato con spacco sulla schiena (sensuale e chic). Sono acquistabili anche separatamente e costano 93,99 ognuno.

Nella prima immagine, ad un prezzo molto conveniente e scontato – 24,99 euro – il vestito corto in paillettes di Mango a maniche lunghe è perfetto in questa stagione. Il collo è stondato e le leggere spalline disegnano la figura, è foderato e la chiusura a zip si trova sul lato posteriore. A meno che non viviate in Sardegna, e abbiate quindi la meritata possibilità di uscire normalmente la sera, potete sempre indossare il nuovo outfit scintillante a casa solo per il vostro partner con un film in prima visione su Sky o per il Festival di Sanremo.

Un capo che ormai dovremmo avere tutte nel guardaroba – anche le più sobrie – è il blazer in paillettes. Va benissimo anche su un classico paio di blue jeans ed una maglia bianca in cotone girocollo attillata ed il figurone è assicurato. Disponibile in due varianti (rosa e azzurro) SoAllure disegna questo capo monopetto, collo con revers, tulle e interno foderato. Il prezzo è di 154 euro.

Femminile e sbarazzino è il vestito di Twinset con scollo incrociato, fascia in vita e gonna arricciata. Le paillettes iridescenti lo distinguono da ogni altra proposta e, di certo, vi farà notare. Costa 220 euro.

Il completo nero composto da giacca e pantalone di Liu Jo è caratterizzato da comode tasche e chiusura doppiopetto con bottoni rivestiti. Il pantalone ha vita media, gamba asciutta con bande laterali ed è acquistabile per 155 euro mentre la giacca costa 219 euro.

Come dicevano in un vecchio film con Matthew McConaughey, “ricopritevi di glassa”. Siate scintillanti e sorridete alla vita. L’essere favolose può iniziare anche con un luccicante vestito nuovo.

