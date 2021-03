È sempre stato un cantautore un po’ pazzo e assolutamente sopra le righe, affamato di arte e di sperimentazione: è stato un protagonista assoluto dello scorso Sanremo.

Nato da una umile e normalissima famiglia brianzola, ha vissuto un’infanzia piuttosto difficile, segnata da un’atmosfera casalinga piuttosto cupa per un lungo periodo di tempo.

Il cantautore ha raccontato che suo padre, un onesto mobiliere come suo padre prima di lui, aveva una grande passione e un grande talento per la fotografia, tanto da aver destinato un intero mobile della cucina ai suoi rullini e alle sue attrezzature fotografiche.

Completamente dedito alla sua famiglia e intenzionato a ricoprire il ruolo del padre e leader fino in fondo e al meglio delle sue possibilità, l’uomo aveva svolto per tutta la vita un lavoro che gli permetteva di sostenere economicamente i suoi cari ma che, evidentemente, non lo rendeva felice. Quando i problemi economici cominciarono a bussare alla sua porta cadde in uno stato di depressione.

Come ebbe modo di raccontare il figlio, un tempo non c’era alcuna attenzione per la salute mentale, e tutti si aspettavano che i padri di famiglia fossero degli uomini forti, senza problemi e assolutamente tutti d’un pezzo. Purtroppo suo padre non ricevette il sostegno psicologico necessario e, a soli 48 anni, decise di farla finita e si suicidò.

Com’era prevedibile, quell’episodio segnò enormemente la vita della sua famiglia e dei suoi figli, che comunque provarono a reagire e a ritrovare la serenità grazie anche alla forza d’animo della madre.

Nonostante tutto, però, nel corso del tempo questo cantautore vide logorarsi anche il rapporto con sua madre e si gettò a capofitto nella produzione di musica sperimentale e innovativa, grazie alla quale ha segnato la produzione musicale italiana di diversi decenni.

L’artista un po’ pazzo, il cantautore e l’uomo di spettacolo che sconvolse Sanremo 2020

La sua vena istrionica e la sua capacità di coinvolgere profondamente il pubblico nei suoi voli pindarici lo hanno trasformato in uno dei frontman più acclamati degli anni Novanta.

Il suo gruppo è diventato un punto di riferimento per i musicisti di un’intera generazione: i Bluvertigo, che proposero musica in grado di fondere elettronica, pop, rock e cantautorato.

Naturalmente stiamo parlando di Morgan, l’eclettico cantautore che con la sua personalità ha distrutto tutti gli schemi della musica e dello spettacolo, a volte riuscendo a utilizzarli a suo vantaggio, altre volte fallendo miseramente.

L’episodio più emblematico dello strano rapporto di Morgan con i media è certamente la vicenda del Sanremo 2020. Dopo vari e profondi contrasti personali e artistici con Bugo, Morgan decise di cambiare il testo della canzone con cui i due stavano partecipando al Festival, trasformandolo in una serie di accuse e di offese ai danni del suo compagno di palcoscenico il quale, piuttosto che cominciare una lita in diretta internazionale, preferì abbandonare il palco. Proprio in quel momento la rete trasformò un Morgan fintamente sorpreso in un’icona.



Quella scena, entrata di diritto nella storia del Festival di Sanremo, fu soltanto l’inizio di un periodo di grandi critiche e battibecchi sulla figura di Morgan. Emersero gravi problemi con il manager di Bugo e addirittura con i maestri dell’Orchestra sanremese, secondo i quali Morgan aveva presentato arrangiamenti irrealizzabili e incomprensibili da suonare.

All’epoca il manager di Bugo affermò che Morgan avesse bisogno di aiuto psichiatrico e che dal suo punto di vista il cantautore era diventato completamente ingestibile.

In quello stesso periodo Morgan era stato sfrattato dalla sua casa – museo di Monza a causa dei gravi debiti con il fisco e aveva tentato in ogni modo di ritardare lo sfratto, senza riuscirci.

Anche dal punto di vista strettamente personale la vita di Morgan è sempre stata estremamente tormentata. Tutti conoscono la storia della relazione con Asia Argento e la nascita della bellissima Anna Lou, che venne alla luce quando entrambi i suoi genitori erano estremamente giovani e che, per un certo periodo di tempo, ha vissuto affidata alla nonna materna.

La tempestosa relazione tra Morgan e Asia durò dal 2000 al 2006, e da quel momento pare che Morgan si sia trasformato in un padre assente, che non riusciva a pagare con puntualità nemmeno gli assegni familiari per il mantenimento della sua bambina.

Una storia simile si è ripetuta in seguito: al posto di Asia c’era un’altra compagna di Morgan, Jessica Mazzoli. La donna è stata compagna di Morgan per un periodo molto breve, ma rimase incinta e diede anche lei alla luce una figlia, Lara,, nata nel 2013.

Jessica portò a Morgan delle accuse molto simili a quelle di Asia, accusando il cantautore di aver visto Lara solo due volte in sei anni e di essere perennemente in ritardo con il pagamento degli alimenti. La vicenda è venuta alla luce nel periodo in cui Jessica è entrata nella Casa del Grande Fratello VIP in qualità di concorrente.

In tempi piuttosto recenti Jessica Mazzoli ha ritrovato l’amore al fianco di un rapper. Il giovane ha deciso di difendere la sua compagna dai continui messaggi di Morgan, che avrebbe molestato la sua ex con richieste inappropriate.

Archiviata definitivamente la relazione con la Mazzoli, Morgan aveva cominciato una storia con Alessandra, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Ripetendo lo stesso copione di sempre, Morgan ha messo incinta la sua compagna, che ha dato alla luce una figlia, Maria Eco.

Tra l’altro Morgan compose per la bambina una ninna nanna che però portava il nome di una donna che no nera Alessandra: la canzone era ispirata da una musicista di nome Angelica di cui all’epoca Morgan era innamorato.

Dopo aver promesso di cambiare completamente vita e diventare un padre presente e responsabile per tutte le sue figlie e in particolare per la più piccola, pare che Morgan abbia interrotto anche la relazione con Alessandra.

Nel frattempo però aveva fatto in tempo a far incontrare la sua nuova compagna con sua madre e a utilizzare i salotti televisivi italiani per raccontare come era riuscito a riallacciare i rapporti con la sua famiglia di origine.