AfroJack tutto quello che c’è da sapere sul marito di Elettra Lamborghini: chi è, altezza, età, carriera, vita privata e instagram. Scopriamolo insieme.

Afrojack è uno dei deejay house più famosi del mondo, ma da qualche tempo è conosciuto in Italia soprattutto per essere il grande amore e il marito di Elettra Lamborghini.

Nick Van de Wall è nato a Spijkenisse, in Olanda, il 9 settembre 1987 sotto il segno della Vergine. Fin da subito si è mostrato appassionato alla musica, e a 5 anni inizia a suonare il pianoforte. Ma scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

AfroJack età, altezza e infanzia.

Nome e Cognome: Nick van de Wall

Data di nascita: 9 settembre 1987

Luogo di Nascita: Spijkenisse, Olanda meridionale

Età: 33 anni

Altezza: 2,08 metri

Peso: /

Segno zodiacale: acquario

Professione: disc jockey, produttore discografico e remixer olandese

Moglie: Elettra Lamborghini

Figli: ha una figlia, Vegas, nata dalla relazione con la modella Amanda Balk.

Tatuaggi: /

Profilo Instagram: @afrojack

Nick Van de Wall, conosciuto con il nickname di Afrojack, è nato il 9 settembre 1987 a Spijkenisse (Olanda). Di madre olandese e padre del Suriname, a soli 5 anni inizia a studiare pianoforte, avvicinandosi al mondo della musica. A 11 anni conosce il “Sequencer FL Studio”, un programma musicale creato per comporre musica elettronica. Questa scoperta gli cambierà la vita, iniziando a percorrere la strada che lo ha portato verso il successo. Facendolo diventare oggi è uno dei dj più influenti e richiesti al mondo.

AfroJack: carriera e vita lavorativa

Nick Van de Wall, per i fan AfroJack è nato e cresciuto a Spijkenisse, Paesi Bassi. Dove ha avuto modo di immergersi presto nel mondo della muisca, iniziando a 11 anni a muovere i primi passi nella produzione di brani grazie al programma per comporre musica elettronica denominato “il sequencer FL Studio”. Inizia a muovere i primi passi nel 2006, all’età di 19 anni quando è uscito il suo primo singolo, F*ck Detroit. Al suo ritorno nei Paesi Bassi, crea numerosi titoli sperando di pubblicarli su qualche etichetta. Con l’aiuto di Sidney Samson e Laidback Luke, DJ di fama internazionale nonché suoi connazionali, incide il singolo In Your Face, che raggiunge il 60º posto nella Top100 olandese e 3° nella dance chart olandese.

Nell’anno seguente ossia nel 2007 ha assunto il nome di AfroJack e inizia a produrre anche con noti artisti internazionali, come David Guetta, Erick E Josh Wink, Dave Clarke, Laidback Luke, Fedde Le Grand. Nello stesso anno, Afrojack crea una sua etichetta discografica, la Wall Recordings.

Ma la svolta decisiva nella sua carriera lavorativa arriva nell’estate del 2010, quando si incontra con la cantante connazionale Eva Simons, con cui realizza la hit Take Over Control, pubblicata in digitale nei Paesi Bassi il 14 agosto 2010, e il 22 settembre 2010, sempre in digitale, anche nel resto del mondo grazie ad iTunes. Il brano riscuoterà successo in tutto il mondo, caratterizzando le dancefloor e le radio per tutto l’inverno 2010/2011 e la primavera 2011.Visto il successo ottenuto con i download, da novembre 2010 a marzo 2011 il brano è stato stampato in diverse nazioni anche su formato vinile 12″ e CD singolo.

Nel 2010 è stato eletto al 19º posto della Top 100 DJs edita da DJ Mag ogni anno. Nel 2011, al suo secondo anno nella Top 100 DJs, viene eletto al 7º posto, grazie anche alle hit Take Over Control, Give Me Everything e No Beef.

Negli anni seguenti Afrojack collabora con Ne-Yo, Pitbull e Nayer per realizzare un’altra hit electro dance dal successo mondiale: Give Me Everything, pubblicata nel marzo 2011. Nell’estate dello stesso 2011 produce una hit con suoni decisamente più duri intitolata No Beef, con la collaborazione del dj Steve Aoki e della cantante Miss Palmer.

Il 9 ottobre del 2013 entrò nella storia come unico DJ al mondo ad aver suonato la campana di chiusura della NASDAQ a New York. Nella stessa settimana ha lasciato l’impronta delle sue mani sulla Hollywood Walk of Fame, secondo DJ al mondo ad averlo fatto, preceduto solamente da David Guetta.

Il 3 novembre 2017 ha pubblicato con David Guetta il singolo Dirty Sexy Money, che ha visto la partecipazione di Charli XCX e French Montana. Il 25 gennaio 2018 collabora con Sia e David Guetta al singolo Helium. Il 14 giugno 2019 rilascia We Got That Cool, singolo prodotto in collaborazione con Yves V ed Icona Pop diventato una hit in tutto il mondo.

AfroJack: vita privata e matrimonio con Elettra Lamborghini

Prima di incontrare la donna che sembra essere l’amore della sua vita, Elettra Lamborghini, Afrojack fidanzato per molto tempo con una modella olandese e reality star, Amanda Balk. I due hanno anche avuto una figlia, Vegas Van de Wall avuta in giovane età. Sembrerebbe che Afrojack abbia saputo di essere diventato papà solo tre giorni dopo la nascita della figlia, quando Amanda ha diffuso la notizia via Facebook. Dopo la relazione finita, AfroJack è stato legato sentimentalmente con Paris Hilton all’età di 24 anni.

Conclusa la relazione con l’ereditiera americane, Nick ha trovato l’amore vero con un’altra ereditiera, Elettra Lamborghini. Dopo un fidanzamento iniziato nel 2018 Nick e Elettra hanno annunciato le nozze l’anno seguente, con una bellissima proposta e anello annesso come la stessa Lamborghini ha pubblicato sui suoi social.

L’ereditiera, cantante e showgirl italiana Elettra Lamborghini che ha detto sì, ha commentato: “Il mio migliore amico @afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa … È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. Le persone dicono: “Quando è la persona giusta, lo senti”. L’ho sentito dall’inizio, questo sarà per la vita“.

Il matrimonio si è poi celebrato il 26 settembre 2020 a Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como, in piena pandemia (ma con tutte le precauzioni del dovere) con tanto di ospiti d’onore e importanti (era presente anche David Guetta).

AfroJack: instagram

Nick vanta su Instagram ben 3,8 milioni di follower. Pubblica spesso video e momenti dedicati alle sue passioni: la sua famiglia e e il suo lavoro. A causa del Covid-19 ha dovuto rinunciare per un periodo a fare concerti, però non demorde e li organizza da casa tramite le IG TV di Instagram.