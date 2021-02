Emma Marrone e Achille Lauro insieme al Festival di Sanremo 2021: la cantante protagonista di un quadro del collega, la foto dall’Ariston.

Emma Marrone e Achille Lauro sono pronti a stupire il pubblico del Festival di Sanremo 2021. La cantante salentina affiancherà Achille Lauro in uno dei quadri che porterà sul palco del Teatro Ariston durante le cinque serate della kermesse musicale, in onda su Raiuno dal 2 al 6 marzo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus ai microfoni di “Porta a porta” di Bruno Vespa svelando nuove anticipazioni su quello che accadrà a Sanremo 2021. Emma e Achille Lauro, nelle scorse ore, hanno confermato tutto mostrandosi insieme all’Ariston durante il soundcheck.

Emma Marrone e Achille Lauro insieme in un quadro a Sanremo 2021: ecco quando si esibiranno

Dopo aver stupito il pubblico del Festival di Sanremo 2020 presentandosi con cinque look stupefacenti per le sue esibizioni sulle note della canzone in gara lo scorso anno “Me ne frego”, Achille Lauro è pronto a stupire anche il pubblico del Festival di Sanremo 2021 con cinque quadri. La serata del 4 marzo, serata che sarà dedicata alle cover e ai duetti, Achille Lauro si presenterà sul palco del Teatro Ariston insieme ad Emma Marrone con cui, nelle scorse ore, si è mostrato sui social.

Come vedete nella foto qui in alto, Emma si trova già a Sanremo per preparare insieme ad Achille Lauro il quadro che renderà ancora più speciale la serata del 4 marzo dedicata alla canzone d’autore. Achille Lauro, in qualità di ospite speciale, sarà presente tutte e cinque le serate del Festival.

“Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ma anche della storia di tutti noi”, ha detto in un videomessaggio inviato durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2021.

Achille Lauro è sicuramente uno dei protagonisti più attesi del Festival di Sanremo 2021. Artista poliedrico, è pronto a stupire, ancora una volta, i suoi fans e i telespettatori di Sanremo che, dopo averlo visto due volte in gara prima con Rolls Royce e poi con Me ne frego, sono pronti a farsi stupire dai cinque quadri che ha preparato per Sanremo 2021.