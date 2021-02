Come fare le patate lesse ma al forno: ecco il trucco di chef Cracco

Sapevi che si possono fare le patate lesse anche senza immergerle in acqua bollente ma adagiate in forno? Scopri il trucco di chef Cracco.

Le patate sono uno di quei cibi talmente versatili in cucina che si possono davvero utilizzare per un’infinità di piatti e ricette.

Inoltre, offrono la possibilità di essere cotte in tutti i modi: lesse, fritte, in padella, al cartoccio, in forno, gratinate, al vapore e chi più ne ha più ne metta.

Non c’è davvero limite nella preparazione delle patate ma sapevi che esiste un trucco per farle lesse, anziché immergendole in acqua bollente, semplicemente cuocendole al forno? E a dirci come si fa è addirittura chef Carlo Cracco. Scopriamo di più.

Ecco il trucco di chef Cracco per fare le patate lesse ma al forno

Ti è presa una voglia improvvisa di patate lesse e tanto bene hai già acceso il forno per cuocere altro, perché non approfittare allora?

Secondo chef Cracco “carote e patate si possono lessare con il metodo tradizionale con buoni risultati”, a differenza di altri alimenti vegetali che invece non mantengono le loro caratteristiche.

Ma sempre secondo il celebre cuoco veneto le patate si possono anche fare lesse senza immergerle in acqua bollente ma semplicemente mettendole in forno adagiandole su un letto di sale grosso.

Vi starete chiedendo. “E dov’è il vantaggio di cuocere le patate lesse anziché in acqua in forno?”. Semplice nel gusto. Infatti, attraverso questa cottura la consistenza delle patate non cambia ma in compenso il sapore sarà più gustoso. Scopriamo nello specifico il procedimento da seguire.

Ingredienti

patate

carta stagnola

sale grosso

Procedimento

Prendiamo delle patate, le laviamo e le asciughiamo. Quindi le avvolgiamo con la buccia nella carta stagnola. A questo punto prendiamo una teglia e ci mettiamo dentro del sale grosso, a formare un letto. Ci adagiamo sopra le patate avvolte nell’alluminio quindi mettiamo tutto nel forno preriscaldato a 180°C e le portiamo a cottura.

Per verificare se sono pronte basterà infilzare un stecco, se entrerà senza fatica, significa che sono cotte.

In questo modo avremo delle patate lesse ma molto meno acquose ideali ad esempio per preparare gli gnocchi. Scopri anche tutti i trucchi per realizzare gnocchi perfetti.

E tu conoscevi questa tecnica per cuocere le patate lesse ma in forno?

(Fonte: “Dire, fare, brasare” di Carlo Cracco)