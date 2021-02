Chiara Ferragni, nota influencer, è in attesa del suo secondo figlio. E’ una bambina ed avrà due cognomi, proprio come suo fratello Leone

Fiocco rosa in arrivo per i Ferragnez. Fedez e sua moglie, la nota influencer Chiara Ferragni, aspettano la loro secondogenita. La coppia condivide con i fan, su Instagram, tutte le tappe più importanti della gravidanza. E’ stata pubblicata un’ecografia della bambina, accompagnata dall’annuncio ufficiale del lieto evento.

La coppia più glamour del jet-set italiano (e non solo) ha fatto sapere di avere scelto il nome per la piccola. Leone Lucia Ferragni è nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles. Il piccolo, che ha 3 anni, presto avrà una sorellina. Ma la famiglia potrebbe ancora allargarsi. “Mi piacerebbe anche avere tre figli in futuro, vedremo” – ha dichiarato la Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A causa della pandemia Covid e delle restrizioni sui viaggi internazionali, la bambina non potrà nascere a Los Angeles, così come è stato per Leone. La piccola verrà alla luce in Italia. “Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles per farle avere la doppia nazionalità, ma anche per avere più privacy e perché ho avuto una bellissima esperienza con il medico che mi ha fatto partorire nel 2018. Ora con il Covid e le restrizioni per i viaggi – ha concluso la Ferragni – sarebbe stato troppo complicato”.

Due cognomi per la figlia di Ferragni. Mistero sul nome

Come si chiamerà la bambina? E’ ancora un mistero. I Ferragnez danno soltanto indizi. Sui social, però, il toto-nome è già partito. Forse se ne sceglierà uno che inizi con la ‘L’. Intanto, una certezza c’è. La piccola avrà due cognomi, così come suo fratello che si chiama Leone Lucia Ferragni. Suo padre Fedez, all’anagrafe, è Federico Lucia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo“. Questa la spiegazione data dalla Ferragni durante un Q&A (uno dei ‘Beauty Show’ postati su Instagram, in cui si parla anche di consigli per il make up). La decisione è in linea con quella presa nel 2018. Anche il primogenito, infatti, ha il doppio cognome.

Nel video, non è mancata la solita precisazione. Lucia non è il secondo nome di Leone bensì il cognome di suo marito. La piccola dovrebbe nascere a marzo, proprio nello stesso mese di suo fratello.