Dayane Mello, Andrea Zenga ammette: “E’ stata una spina nel fianco”

Dayane Mello è stata la protagonista di una rivelazione di Andrea Zenga, che ha ammesso cosa ha provato quando lei si è dichiarata a Rosalinda Cannavò durante la scorsa diretta del GF Vip.

Dayane Mello è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. In particolar modo dopo la diretta di lunedì scorso, quando la bella modella brasiliana si è dichiarata innamorata di Rosalinda Cannavò. Questa dichiarazione d’amore ha spiazzato tutti, concorrenti compresi, in quanto in molti non sembrano credere alle sue parole e c’è chi l’accusa, come Tommaso Zorzi, di essersi inventata tutto soltanto per acquisire qualche consenso in più.

Lo scontro tra Dayane e Tommaso ha causato non poche polemica tra gli utenti della rete. C’è chi è convinto che l’influencer sia stato molto duro con la modella e chi ritiene che abbia soltanto detto come stanno realmente le cose, ma cosa ne pensa di tutto questo Andrea Zenga, visto che tra lui e la Cannavò è scoppiato un certo interesse? Intervistato da Casa Chi, l’ex concorrente ha rotto il silenzio su questa faccenda che in un certo senso lo rende protagonista, vista la sua relazione con Rosalinda, e che non ha avuto il tempo di esprimere il suo pensiero in puntata visto che è stato eliminato poco dopo la dichiarazione in diretta.

“L’avevo anticipato in puntata, io onestamente non ci ho capito granché” ha ammesso il figlio di Walter Zenga. “In quel momento, è stata una vera e propria spina nel fianco“ ha dichiarato. “Magari lei era più incuriosita da Rosalinda e non ho capito bene il suo ‘ti amo’ alla fine, ma credo fosse un ‘ti voglio bene’ in realtà” ha concluso.

Andrea Zenga ha rotto il silenzio su Dayane Mello per poi fa una precisazione sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

Andrea Zenga fa una precisazione su Dayane Mello e svela cosa c’è stato con Adua

Andrea Zenga, durante il corso del suo collegamento a Casa Chi, ha anche fatto una precisazione su Dayane Mello chiarendo che quando in molti erano convinti che stesse nascendo qualcosa tra loro in realtà si trattava soltanto di un gioco e nulla di più. In quanto la bella modella brasiliana non rappresenterebbe quel tipo di donna di cui è attratto.

“Quello che c’era tra noi, se cosi si può dire, è stato un gioco. Nulla di più. Ci siamo limitati a giocare e io sono convinto di essere stato chiaro fin dall’inizio perché lei non rappresenta il mio ideale di donna, che è il suo completo apposto” ha esordito il figlio di Walter Zenga. “Mi piace una donna, come Rosalinda, che è l’esatto opposto di quello che è lei. Io non so se Dayane volesse andare più a fondo, ma onestamente ci vedo molto distanti” ha chiarito. “Non siamo mai andati oltre una certa livello estetico” ha aggiunto per poi parlare della nascita del suo rapporto con la Cannavò, che ha consolato Dayane che è crollata al GF Vip.

“Io sono entrato nella casa verso dicembre e da quando sono stato con loro, Rosalinda è sempre stata se stessa. Senza mai indossare una maschera, ha mostrato tutti i suoi scheletri nell’armadio e io do importanza soltanto a quello che ho vissuto e provato in queste settimane con lei. Ho avuto la possibilità di conoscere la sua vera persona e mi baso solo su quello. Tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione“ ha dichiarato Andrea Zenga, sbilanciandosi anche su cos’è successo sotto le coperte con lei.

“Ci sono stati dei baci tra noi perché c’è davvero tanta chimica. Magari, ecco, può essere capitato qualche abbraccio più intenso, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava davvero eccessivo, ci siamo limitati a qualche carezza” ha confidato, chiarendo che sicuramente non si sono spinti al di là di qualcosa di più fisico visto che lui è molto riservato e lei deve ancora concludere la sua storia con Giuliano.

“Quando ti trovi all’interno della casa, tutto è molto più ovattato e non ti accorgi delle conseguenze che ci sono fuori. Sicuramente Rosalinda avrà valutato bene tutte le conseguenze del caso e qualsiasi decisione prenda, io resterò al suo fianco. Noi partiamo da una buona base per costruire qualcosa di bello fuori. Come coppia, d’altronde, ci siamo vissuti soltanto una settimana, è qualcosa che deve ancora nascere” ha osservato Andrea e quando gli si chiede se ha intenzione di presentarla a suo padre, dopo la reunion di famiglia al GF Vip, lui sembra avere le idee ben chiare a riguardo.

“Io e mio padre abbiamo ancora un percorso da fare insieme, dobbiamo ancora conoscerci bene. Sicuramente il primo viaggio da lui, a Dubai, voglio farlo da solo per passare un po’di tempo insieme. Se poi un giorno verrà anche lei non può farmi altro che piacere. Inizialmente non volevo parlare di lui nella Casa perché non credevo fosse il luogo adatto, ma non appena ho visto che se n’è parlato tanto anche fuori, di settimana in settimana, ho iniziato a convincermi che forse era giusto così e che anche lui avesse la possibilità di potersi difendere. L’ho trovata una scelta corrette e sicuramente le cose più profonde ce le diremo senza telecamere, ma per come si sono evolute le cose ho ritenuto giusto l’esigenza di volersi confrontare” ha ammesso senza troppi giri di parole. Come ha ammesso anche che sperava di poter arrivare in finale.

Andrea Zenga arriva in studio: la sua esperienza a #GFVIP è stata ricca e carica di emozioni! pic.twitter.com/7SK2nMd6Zq — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2021

“Onestamente speravo in qualche miracolo, così da poter arrivare almeno alla semifinale, ma mi rendo conto che mi sono scontrato con due concorrenti molto forti. Quando sono uscito mi sono ritrovato ricoperto di un affetto che onestamente non mi aspettavo. E’ qualcosa di davvero incredibile. Secondo me chi vincerà? Tommaso Zorzi è un concorrente incredibile. Sa fare di tutto e sa come intrattenere il pubblico”