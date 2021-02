Walter Zenga, reunion con i figli Andrea e Nicolò al Grande Fratello Vip

Walter Zenga, in collegamento da Dubai, reunion con i figli Andrea e Nicolò al Grande Fratello Vip: “Voglio questo incontro”.

Walter Zenga torna al Grande Fratello Vip per un confronto con i figli Andrea e Nicolò. In collegamento da Dubai, l’ex calciatore, prima di parlare con i figli, ha spiegato ad Alfonso Signorini il motivo per cui ha accettato di partecipare nuovamente al reality per parlare con i figli Nicolò e Andrea con cui ha già avuto un confronto.

«Voglio questo incontro non esattamente in televisione con loro, ma la tv è un mezzo importante che può aiutare a trovare soluzioni perchè nella vita i problemi devono essere sempre risolti», ha detto ad Alfonso Signorini. Zenga Senior, poi, è tornato proprio sul precedente incontro con Andrea.

“C’erano delle cose che dovevano essere rispettate a causa del covid. Non volevo che trasparisse una situazione mielosa perchè ci sarebbe stato l’effetto contrario. Qualunque cosa fai nella vita vieni sempre giudicato quindi è meglio fare ciò che si vuole. Il passato non non si può recuperare quindi bisogno sempre guardare al presente e viverselo in modo positivo e il domani di costruisce se si ha un presente positivo”, puntualizza.

Walter Zenga, confronto con i figli Andrea e Nicolò: “Avrei voluto dare una pacca sulla spalla a mio figlio”

Prima di parlare con i figli, in collegamentoo da Dubai, Walter svela nuovi dettagli sul suo rapporto con i figli.

“Con Nicolò mi sono visto tante volte in questi anni e quindi non c’è stato questo distacco come c’è stato con Andrea. Un padre non divide bene tra i figli, ma lo moltiplica. Poi le circostanze della vita ti impediscono di avere una quotidianità. Quando ho nominato i posti in cui sono stato non l’ho fatto per sfoggiare il mio curriculum, ma l’ho fatto per far capire che ho viaggiato tanto e il lavoro dell’allenatore non ti lascia tanto tempo libero e non è una scusa”, afferma Walter.

Ricordando nuovamente l’incontro con Andrea, aggiunge: “Avrei voluto abbracciare mio figlio e dargli una pacca sulle spalle”.