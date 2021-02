Maria Teresa Ruta litiga con Malgioglio: lui sbotta e se ne va

Maria Teresa Ruta ha litigato con Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip, ma lui ha perso la calma ed è tornato al suo posto lasciandola in sospeso.

Maria Teresa Ruta, anche durante la diretta di questa sera con il GF Vip, è stata una delle protagoniste indiscusse del programma. La conduttrice è stata accusata da alcuni suoi compagni di viaggio di aver mentito sul flirt con il cantante Francesco Baccini. A dare loro manforte ci ha pensato anche Cristiano Malgioglio, che l’ha accusata di fare lo show soltanto per prendere parte alle dinamiche del programma.

In quanto il paroliere di Mina ritiene che molti degli atteggiamenti della Ruta siano costruiti a favore di telecamera, in quanto non è possibile che lei sia nella vita reale, secondo lui, come appare all’interno del programma. Alfonso Signorini ha pensato così di far avere un confronto faccia a faccia tra i due, arrivato dopo quello con il cantante, facendo arrivare Maria Teresa in studio.

Maria Teresa Ruta ha litigato con Malgioglio al GF Vip, affermando che come lui ha il diritto di poterle dire che è una persona falsa perché studia ogni minimo atteggiamento soltanto per avere un maggiore spazio nelle dinamiche del programma, lei può dire che anche il suo rapporto con Tommaso Zorzi può essere finto. Lui si è sentito profondamente offeso da tali parole, ma quando lei gli ha fatto notare che gli sta facendo provare quello che lui ha fatto a lei, ha scelto di abbandonare il confronto tornandosene al suo posto come una furia e qualcuno tra il pubblico gli ha anche urlato bravo.

Cristiano ha le idee chiarissime: per lui Maria Teresa Ruta resta una grande stratega… un’attrice. È arrivato il momento del tanto atteso faccia a faccia. 💥 #GFVIP pic.twitter.com/584kuyyeYL — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Cristiano Malgioglio criticato da Guenda Goria: Maria Teresa Ruta emozionata

… e la risposta di Maria Teresa non si fa certamente attendere. Rispedisce al mittente tutte le accuse. #GFVIP pic.twitter.com/1towx1OvHj — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021

Chi ha apprezzato il gesto di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip, ha mandato su tutte le furie Guenda Goria, ex concorrente e figlia della conduttrice, che invece ha trovato alquanto maleducato il gesto del paroliere di Mina e prendendo le difese di sua madre.

Guenda ha affermato che sua madre è così come la si vede a la si dovrebbe prendere come un esempio da seguire. In quanto nonostante tutto il dolore provato durante il corso della sua vita, lei trova sempre il coraggio di sorridere, portando gioia a chi la circonda. Per questo motivo dovrebbe essere adottata come un esempio e non come qualcuno da bocciare in maniera categorica. Anche i due opinionisti, Antonella Elia e Pupo, hanno concordato con le parole della Goria, così come tutti i vipponi, facendo infuriare ancora di più Cristiano.

“Va beh, lei è sua figlia” ha replicato Malgioglio su Guenda Goria. “Difende la madre, anche io al suo posto farei lo stesso. Difenderei a spada tratta mia madre, qualsiasi cosa accada” ha aggiunto.