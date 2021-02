Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta, confronto al GF Vip: “Ho rischiato la vita”

Confronto tra Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip: tutta la verità sul flirt.

Francesco Baccini e Maria Teresa Ruta s’incontrano nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto sul flirt che avrebbero avuto anni fa e di cui ha parlato poche settimane fa la conduttrice nella casa di Cinecittà. Il cantautore, dopo aver ascoltato le parole dette dalla Ruta davanti alle telecamere del reality show di canale 5, ha deciso di raccontare la propria verità.

Dopo aver salutato il pubblico di canale 5, Alfonso Signorini e Pupo, suo amico da tantissimi anni, Francesco Baccini ha potuto confrontarsi con la Ruta. Quest’ultima, ad Alfonso Signorini, ricordando quei momenti vissuti insieme, aveva detto:

“Ci siamo frequentati, era una persona molto carina. Era molto deluso perché aveva preparato un pezzo per Sanremo, l’ho visto giù perché non era stato scelto. Ci teneva tantissimo, non era stato inserito nel cast. Era molto giù. Stiamo parlando più di 15 anni fa. Lui canta, scrive anche. E’ molto interessante”.

Confronto tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini al Grande Fratello Vip

“Buonasera, ti vedo in forma. Ci siamo visti tre volte, due volte non me le dimentico più”, esordisce così Francesco Baccini arrivando sulla passerella del Grande Fratello Vip. “Finalmente posso rispondere anche perchè ormai mi fermano per chiedere questa cosa ed io della vita privata ho sempre avuto molto riserbo”, racconta Baccini. Dopo essersi incontrati in alcune trasmissioni, i due si vedono lontani da uno studio televisivo

“Un giorno, in una trasmissione, mi ha invitato a vedere un musical dove c’era anche Guenda che all’epoca era una ragazzina. Mi invita a casa dicendomi che Guenda suonava il pianoforte. Per me era la moglie di Amedeo Goria e vado a cena. Ceniamo, Guenda suona il pianoforte e suono anch’io e verso le 23 sono andato via. Poi ci siamo scambiati qualche messaggio, ma basta”, afferma Baccini svelando la verità sul rapporto con Maria Teresa Ruta.

“Ma non ti sei posto il problema di dove fosse Amedeo?”, chiede Signorini. “No perchè mi faccio i caz*i miei”, risponbe Baccini. Il cantautore ricorda, poi, l’esclusione dal Festival di Sanremo. “Mi ha invitato a cena, ero buttato sul divano mentre vedevo il Festival e mi ricordo che mi ha consolato come si consola uno depresso. Ad un certo punto, si sente una porta sbattere e penso ai ladri, ma non erano i ladri, ma un signore. Lei era pietrificata da una parte e io dall’altra anche perchè cosa gli dico ad uno che è entrato con le chiavi? Il signore in questione era incaz*ato nero e penso a come uscire da quella situazione. Ho rischiato la vita“. racconta. Approfittando di una discussione tra la Ruta e questo signore, è riuscito ad uscire da quella casa.

“Confermo tutto quello che ha raccontato Francesco”, afferma la Ruta. “Ma chi era questo signore?”, chiede Signorini. “Era una persona che mi ha fatto compagnia per cinque anni”, risponde la Ruta. “E’ stata l’ultima volta che ci siamo visti”, conclude Baccini.