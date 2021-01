Walter Zenga incontra il figlio Andrea al Grande Fratello Vip: “Voglio guardarlo negli occhi. Non gli risponderei mai sui social”.

Walter Zenga incontra il figlio Andrea nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato le parole dette da Andrea davanti alle telecamere del reality show, Walter ha accettato l’invito di Alfonso Signorini di entrare nella casa per un chiarimento con il figlio Andrea.

“Se sono qua è perchè voglio chiarire alcune cose e se, quando uscirà da questa casa, vorrà incontrarmi, io ci sarò. Vorrei ricordare che, facendo l’allenatore di calcio, vivo all’estero e non è facile mantenere certi rapporti. Sono qua per guardarlo negli occhi. Il problema l’avrei gestito per conto mio, senza nessuna intromissione, anche perchè, oggi, i social creano cose negative e trovarti sotto le foto dei bambini gli insulti che neanche conosci, non è bello”, afferma Walter durante il collegamento con Signorini.

“Quando hanno fatto vedere il mio post in cui dicevo parla della mia vita quando la tua sarà un esempio, sotto c’era scritto che era per tutti quelli che mi avevano insultato. Non mi permetterei mai di rispondere a mio figlio attraverso i social”, aggiunge Walter prima dell’incontro con il figlio Andrea.

Walter Zenga incontra il figlio Andrea al Grande Fratello Vip

Andrea e Walter Zenga s’incontrano nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver salutato gli altri concorrenti, Walter si rivolge direttamente ad Andrea:

“Mi hai fatto venire da Dubai. Ho grande rispetto di te e di quello che dici, ma non ho mai avuto nella mia vita tutti gli insulti che mi sono preso in queste settimane e che non mi sono preso neanche quando giocavo i derbi. Io sono un uomo e anche tu sei un uomo. Tu hai detto che non hai ricordi dell’infanzia, io invece li ho. Sai benissimo che per una persona come me, divorziata e che ha vissuto all’estero, è diffiicile mantenere i rapporti. Mi prendo le mie responsabilità e mi prendo le mie colpe, io ti aspetto perchè ci sono e ci sono sempre stato. Ci incontriamo, parliamo da uomo a uomo e poi prendiamo una decisione“, dice Walter.

“Non c’è una decisione da prendere. Hai sentito Nicolò prima di venire qua?”, chiede Andrea, preoccupato per il fratello Nicolò. Walter puntualizza di essere arrivato da Dubai per parlare con lui. “Non sono venuto qua per discutere. Il passato per me non conta più niente. Se vuoi, quando esci da qua, c’incontriamo io e te. Poi Nicolò è un discorso a parte perchè voglio parlare con ognuno di voi”, aggiunge Walter.

“Io la porta aperta te la lascio. Io sì, ma Nic è più importante e sai quanto lui sia importante per me. Apprezzo che tu sia venuto qui, ma bisogna dimostrare fuori la voglia”, dice Andrea. “Ma è reciproca la cosa. Sia i genitori che i figli devono fare qualcosa”, risponde Walter. “Se non fossi venuto qui avresti fatto il primo passo?”, chiede ancora Andrea. “Assolutamente sì perchè il bene per i propri figli, un genitore se lo porta dentro”, risponde Walter. “Sono contento di averti visto”, conclude Walter a cui Roberta Termali aveva rivolto un appello per chiedere scusa ai figli.

