Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga: “Dovrebbe chiedere scusa”

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga, racconta la delusione dei figli Nicolò e Andrea: “Dovrebbe chiedere scusa”.

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e madre di Andrea e Nicolò, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha parlato del rapporto tra l’ex marito e i figli. Il matrimonio tra Roberta Termali e Walter Zenga è finito da anni. Da quell’amore sono nati i figli Nicolò e Andrea, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa di Cinecittà, Andrea ha parlato del padre e, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, avrà la possibilità di incontrare il padre Walter che varcherà la famosa porta rossa.

Roberta Termali, l’ex moglie di Walter Zenga parla dei figli Andrea e Nicolò

Ai microfoni del settimanale Chi, l’ex moglie di Walter Zenga, Roberta Termali ha parlato dell’ultimo incontro avvenuto tra i figli Nicolò e Andrea e il padre al matrimonio di Jacopo, il primogenito di Zenga.

“Io non c’ero a quel matrimonio, ma ricordo la delusione dei miei figli. Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter perchè non lo sento da tanto tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’ e lo stesso deve valere per lui nei miei confronti”, ha raccontato la Termali.



“Sono 24 anni che ci siamo lasciati. Non ho nulla da dire se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki perchè ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo”, ha aggiunto ancora.

Innamorata dei figli che vorrebbe vedere sereni e felici, infine, la Termali che, al magazine diretto da Alfonso Signorini, ha spiegato di non voler parlare della propria famiglia nelle varie trasmissioni televisive aggiungendo di avere un unico obiettivo:

“Spero che il mio punto di vista sia chiaro […] Da madre non posso dire altro che guai a chi fa soffrire i miei figli. Io sono una tigre. Mi butterei nel fuoco per loro“, ha concludo la Termali in attesa dell’atteso incontro tra Andrea e Walter Zenga nella casa del Grande Fratello Vip.